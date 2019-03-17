Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Osb'de İncelemelerde Bulundu

Bakan Varank, Osb'de İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Varank, beraberinde Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililerle Siirt OSB'de faaliyet gösteren Fıstık İşleme Tesisi ile bez ambalaj üreten bir fabrikayı gezdi.

Fıstık İşleme Tesisi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Varank, daha sonra tesiste paketlenen fıstıkların yer aldığı standı ziyaret etti.

Fıstık paketlerini inceleyen Varank, bunları basın mensuplarına tanıttı.

Varank, daha sonra bez ambalaj üreten bir fabrikada da inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:08 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Siirt, OSB, Güncel
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