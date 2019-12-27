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Bakan Varank: "Otomotiv sektöründeki 32 milyar dolarlık ihracat kapasitemizi ve istihdam hacmini...
6 saat önce
Bakan Varank: "Otomotiv sektöründeki 32 milyar dolarlık ihracat kapasitemizi ve istihdam hacmini daha da yukarılara çekeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:50 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Otomotiv sektöründeki 32 milyar dolarlık ihracat kapasitemizi ve istihdam hacmini daha da yukarılara çekeceğiz."
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