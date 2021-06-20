Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

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Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde 20 ton altın ile 3,5 ton gümüş üretimi yapacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Koza Altın İşletmeleri'nin 10 Haziran'da Mollakara Altın- Gümüş Tesisi'nin temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış sonrası Ağrı Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan ile paçalarını sıyırarak buz gibi akan dereye girdi.

PAYLAŞIM İLGİ GÖRDÜ

Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Savcı Sayan da bakanın paylaşımını alıntı yaparak, "Hep beraber Ağrı Dağı'na çıkacaktık. Bize sözünüz var… Dört gözle bekliyoruz… Küçük sanayi sitesi için ayrıca teşekkür ederiz. Çalışmalara başladık… Sizi seviyoruz alçakgönüllü bakanım" diye yazdı.

Fotoğrafı yorum yağmuruna tutan kullanıcılar ise şunları yazdı:

- Bakanım rengarenk. Ne yapsa bir ponçiklik beliriyor :)

- Hepiniz harikasınız. Bize böyle samimi pozlarla gelin işte, daracık takımlarınızın içerisine sıkışmış pozlarla gelmeyin...

- Türkiye'ye gelmiş geçmiş en doğal bakan inşallah, daha güzel günlerde görürüz sizi sayın bakanım...

İşte Varank'ın o paylaşımı: