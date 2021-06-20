Üye Girişi
Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu

20.06.2021 13:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Ağrı'nın Diyadin ilçesinde paçalarını sıyırarak girdiği derede çektirdikleri fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Kullanıcılar tarafından çok beğenilen fotoğraf kısa sürede çok fazla beğeni ve yorum aldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde 20 ton altın ile 3,5 ton gümüş üretimi yapacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Koza Altın İşletmeleri'nin 10 Haziran'da Mollakara Altın- Gümüş Tesisi'nin temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış sonrası Ağrı Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan ile paçalarını sıyırarak buz gibi akan dereye girdi.

PAYLAŞIM İLGİ GÖRDÜ

Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Savcı Sayan da bakanın paylaşımını alıntı yaparak, "Hep beraber Ağrı Dağı'na çıkacaktık. Bize sözünüz var… Dört gözle bekliyoruz… Küçük sanayi sitesi için ayrıca teşekkür ederiz. Çalışmalara başladık… Sizi seviyoruz alçakgönüllü bakanım" diye yazdı.

Fotoğrafı yorum yağmuruna tutan kullanıcılar ise şunları yazdı:

- Bakanım rengarenk. Ne yapsa bir ponçiklik beliriyor :)

- Hepiniz harikasınız. Bize böyle samimi pozlarla gelin işte, daracık takımlarınızın içerisine sıkışmış pozlarla gelmeyin...

- Türkiye'ye gelmiş geçmiş en doğal bakan inşallah, daha güzel günlerde görürüz sizi sayın bakanım...

İşte Varank'ın o paylaşımı:

Bakan Varank'tan derede paça sıvalı paylaşım
Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu

Mustafa Varank, Osman Varol, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Su Su: Nesi ilgi gördü bu işler onlara çok uzak değilmi.neden çünkü bakan paçalarını sıvadı suya girdi. Çok büyük bir iş nerdeeeen nereye Avrupada 300 euro için görevden alınıyorlar bu kadar ilgi görmüyor memleketin haline bak. Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız 14:25 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş 13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı 13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı
ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı 13:32 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı Ölen oğlu için 13:30 Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi Veyis Ateş 11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi 09:54 Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi

Son Dakika Haberleri
14:34 Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır
14:24 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız
13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı
13:53 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu
13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı
13:32 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı
13:31 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı
13:30 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
11:51 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır         
14:34
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı         
13:54
Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış         
13:34
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı         
13:33
Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu         
13:31
Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti         
11:52
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 14:38:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement