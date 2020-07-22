Bakan Varank: Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, 315 milyon lira yatırım bedeliyle 500 kişiye istihdam sağlayacak yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın katıldığı törenle atıldı. Bakan Varank, "Zamanlı ve esnek politika yaklaşımımız sayesinde, bu zorlu süreçte ülkemizin pozitif yönde ayrışmasını mümkün kıldık. Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı" dedi.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM), BETA Kimya kampüsünde yapılan temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile iş insanları katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise telekonferans sistemiyle katıldı.