Bakan Varank: Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı - Son Dakika

Bakan Varank: Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, 315 milyon lira yatırım bedeliyle 500 kişiye istihdam sağlayacak yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle atıldı.

Bakan Varank: Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı, System.String[]
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, 315 milyon lira yatırım bedeliyle 500 kişiye istihdam sağlayacak yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle atıldı. Bakan Varank,  "Zamanlı ve esnek politika yaklaşımımız sayesinde, bu zorlu süreçte ülkemizin pozitif yönde ayrışmasını mümkün kıldık. Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı" dedi.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM), BETA Kimya kampüsünde yapılan temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile iş insanları katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise telekonferans sistemiyle katıldı.

"ORTADOĞU VE DOĞU AVRUPA"NIN EN BÜYÜK YAPIŞTIRICI TESİSİ"Bakan Varank törende yaptığı konuşmada, "315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanları oluşturacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Attığımız her adımda bu vizyonu daha ileriye taşıyacak, yeni politikalar geliştirmenin derdindeyiz. Yerlileşmeyi teşvik eden, firmalarımızı yeniliğe yönlendiren bir yaklaşımı reel sektöre hakim kılmaya çalışıyoruz. Son iki yıllık dönemde, sanayinin farklı sektörlerinde birçok ilki ekonomiye kazandırdık. Hafta sonu Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikasının temellerini attık. Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz. TOGG'la birlikte, sektörde yeniliği ve geleceği bugünden şekillendirme iddiamızı ortaya koyduk. Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini hayata geçirerek ülkemiz tedarik sanayinin de dönüşmesine katkı sağlayacağız. Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli 2022'nin son çeyreğinde ülkemizden yola çıkacak. Son birkaç gündür dış basını belki takip etmişsinizdir. Temel atma gününden çekilen fotoğraflar, günün fotoğrafı olarak servis ediliyor. Bu iş gerçekten bir otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona; ülkemizi akıllı bir geleceğe hazırlama misyonuna sahip" dedi. '120 MİLYON DOLARLIK BİR İTHALATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'Bakan Varank bugüne kadar ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretileceğini belirterek, "Bugüne kadar hep ithal ettiğimiz, poli-u¨retan reaktif hotmelt yapıs¸tırıcı üru¨nler ve farklı türevleri, ilk defa ülkemizde üretilmeye başlayacak. Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmiş olacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek. Yurt içi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, elbette ihracat potansiyeli de değerlendirilecek. Bu fabrika seri üretime geçtiğinde ülkemizin en modern üretim tesislerinden birisi olacak. Dijital dönüşüm uygulamalarıyla verimlilik artarken, Ar-Ge merkeziyle yenilikçi işlere kapı aralanacak. Kurulacak uygulama merkeziyle de ürünlerin testleri gerçekleştirilecek. Beta Kimya'nın bugünlere gelmesinde Bakanlığımız destekleri önemli bir rol oynadı. Yatırım, Ar-Ge, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerimiz farklı dönemlerde Beta Kimya'ya katkı sağladı" diye konuştu.'ÜLKEMİZ SANAYİSİNDE YENİ BİR ÇAĞIN KAPISI AÇILACAK'Kimya alanındaki yatırımları bölgesel, öncelikli, stratejik ve proje bazlı teşvikler kapsamında desteklediklerini ifade eden Bakan Varank, "Plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya, hijyenden tekstile, aslında tüm sektörleri kesen ve sanayinin gelişiminde kilit öneme sahip bir sektörden bahsediyoruz. Sektörde sağladığınız bir ilerleme ya da geliştirdiğiniz bir ürün, diğer sanayi kolları üzerinde doğrudan pozitif etkiler oluşturabiliyor. Ancak maalesef biz bu sektörde dış ticaret açığı veriyoruz. Sadece geçen sene 22 milyar dolarlık açık verdik. Biz de buradan hareketle, sektörün gelişimini destekleyecek politikalara hız kazandırıyoruz. Kimya alanındaki yatırımları bölgesel, öncelikli, stratejik ve proje bazlı teşvikler kapsamında destekliyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz bu bölge, ülkemizin kimya odaklı tek ihtisas organize sanayi bölgesi. Biz ayrıca, sektör özelinde 3 devasa endüstri bölgesi ilan ettik. Ceyhan Petrokimya, SOCAR ve Toros Özel Endüstri Bölgeleri tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ülkemiz sanayisinde yeni bir çağın kapısı açılacak" dedi.'İLK ÇAĞRIYA MAKİNE SEKTÖRÜNDE ÇIKTIK'Kimya sektörünü daha üst basamaklara taşınacağını ifade eden Bakan Varank, şöyle konuştu: "Katma değeri yüksek 22 proje belirledik, bu projeler için 2.1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor. Yılın ikinci yarısındaysa, içinde kimya sektörünün de bulunduğu diğer öncelikli alanlarda yeni çağrılara çıkacağız. Bu programın en önemli özelliği, alıcı ve satıcıyı aynı anda destekleyip, ölçek ekonomisine imkan sağlaması. Bunun gibi farklı destek mekanizmalarıyla, ülkemizi kimya sektöründe daha üst basamaklara taşıyacağız. İşte bugün temelini attığımız bu fabrika da, hiç kuşkusuz sektöre yeni ve farklı bir soluk getirecek. Pandeminin belki de tek artısı, dijitalleşmeye ne kadar çabuk uyum sağlayabildiğimizi fark etmemiz oldu. Yeni dönemde akıllı dijital teknolojilerin hayatın her alanına daha yoğun nüfuz etmesine şahit olacağız. Elbette imalat sanayi de bundan bağımsız değil. Dijital teknolojileri en iyi şekilde kullanan firmalar, rakiplerinin önüne geçmeye başlayacak. Biz de buradan hareketle, KOBİ'lerimizin dijital kabiliyetlerini geliştirmek üzere geçen sene KOSGEB aracılığıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" çağrısına çıktık. Programa beklentilerimizin çok üzerinde bir talep geldi. Çağrı kapsamında 258 KOBİ'ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık. KOBİ'lerimiz bu destekle başladıkları projelerine devam ediyor. Pandemiyle birlikte bu vizyoner çağrımız, çok daha anlamlı bir hale geldi. Yeni dönemde de dijitalleşme alanında KOBİ'lerimizi teşvik etmek üzere bir müjde vermek istedik. Bugün KOSGEB KOBİGEL kapsamında "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" desteklerinin yeni çağrısına çıkıyoruz. Burada amacımız hem teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin envanterini genişletmek hem de bu teknolojileri kullanan firmalarımızın sayısını artırmak. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz."  'PANDEMİYE RAĞMEN ÜLKİMİZDE ÜRETİM DURMADI'Bakan Varank, pandemiye rağmen Türkiye'de üretimin durmadığını, ekonomik göstergelerde güçlü bir canlanma olduğunu açıklayarak, şunları söyledi: "Tüm dünyayı derinden etkileyen ve ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının anlamsızlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Zamanlı ve esnek politika yaklaşımımız sayesinde, bu zorlu süreçte ülkemizin pozitif yönde ayrışmasını mümkün kıldık. Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı. Takip ediyorsunuzdur, ekonomik göstergelerde güçlü bir canlanma var. Zorlu geçen nisan ayının ardından, mayıs-temmuz döneminde piyasalardan güzel haberler geldi. Mayıs ayında sanayi üretimi, Nisan'a göre yüzde 17,4 arttı. Sadece haziran ayında, bin 421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bakınız bu sayı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91'lik bir artışa karşılık geliyor. Yılın ilk yarısında OSB'lerimizde 606 üretim tesisi faaliyete geçti. Gıda, kimya, mobilya ve makine imalatı gibi alanlarda yeni oyuncular reel sektöre girdi. Yatırım cephesinde de gelişmeler çok olumlu. Şunu unutmamamız gerekiyor; Bugünün yatırımı, yarının üretimi, istihdamı ve ihracatı olacak. Yılın ilk yarısında özel sektörün 84 milyar liralık sabit yatırımı için teşvik belgesi verdik. Haziran'da 859 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak."ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ELEKTRİK TÜKETİMİOrganize sanayi bölgelerinde salgın öncesi döneme göre elektrik tüketiminin daha fazla olduğunu belirten Bakan Varank, "Temmuz ayına ilişkin çok sevindirici bir gelişmeyi de ilk kez buradan paylaşmak istiyorum. Temmuz'un ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, Nisan-Haziran dönemini geride bırakmanın yanında Mart'ın aynı dönemini de geçmiş durumda. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi daha fazla. Ümit ediyorum ki bu canlanmayı, yılın geri kalanında da görmeye devam edeceğiz" dedi.BAKAN PEKCAN TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE KATILDITicaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise telekonferans sistemiyle temel atma törenine katıldı. Bakan Pekcan, "Türkiye pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek. Yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı. 50 bin metrekare üzerine kurulu tesis, 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Yeni tesis 500 kişiye istihdam sağlayacak. Tesisin gelecek yıl eylül ayında üretime başlaması planlanıyor.

- Dilovasıkocaeli
Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası konuştu: Yüreğimiz yandı Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro kesinti cezası verdi 68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den gelen teklifi ailevi nedenden dolayı reddettiğini açıkladı Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi         
16:25
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi         
16:10
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım         
16:01
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak         
15:34
Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı         
15:24
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş         
15:01
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı         
12:48
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti         
11:56
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor         
11:14
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor         
11:09
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı         
10:11
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi         
10:07
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek         
07:44
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı 1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı         
07:11
İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek         
22:18
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 19:49:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank: Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei