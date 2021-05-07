Bakan Varank: Patent tartışmalarının insanlıkla bağdaşmadığını düşünüyoruz - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, virüs benzeri parçacıklara dayalı VLP aşısı sene sonundan önce üretilirse, bütün insanlıkla paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Böyle salgının olduğu bir dönemde patent tartışmalarının yapılmasını çok şık bulmuyoruz, hatta insanlıkla bağdaşmadığını düşünüyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Ankara Onkoloji Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde geliştirilen, Faz 1 aşamasındaki, virüs benzeri parçacıklara dayalı VLP aşısının ikinci dozlarını yaptırdı. Bakan Varank, aşının başarılı olması durumunda, Faz 3 aşamasının ardından seri üretime geçileceğini ifade etti. İnsanları teşvik etmek ve Türk bilim insanlarına güveni artırmak için gönüllü olmalarının önemli olduğunu belirten Varank, "Hem bize hem hastanemize hem de TÜBİTAK'a gerçekten onlarca, yüzlerce, bu aşı çalışmasında gönüllü olmak isteyen vatandaşımız başvurdu. İnşallah Faz 2 çalışması 360 gönüllü ile olacak. Faz çalışmaları özellikle Faz 1, bu aşının güvenliğini göstermek için. Biraz da 'antikor üretiyor mu?' görmek için. Yani bağışıklık ile ilgili testler yapılıyor ama bundan sonraki süreçler daha çok aşının etkinliği ile ilgili olacak. Temennimiz aşımızın beklediğimiz gibi, hocalarımızın beklediği gibi laboratuvar ortamında denendiği ve ispatlandığı gibi başarılı olması. İnşallah aşımız başarılı olursa, Faz 3 aşamasından sonra seri üretime hazır hale gelecek. Burada da biz tabii ki özel sektörde bunu üretecek firmalarımızla görüşüyoruz. İnşallah Faz 3 de başarıyla tamamlanır ve bu aşıların etkinliği ispatlanır. Biz de sene sonundan önce aşımızı elde etmiş oluruz. Bunu hep birlikte temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'PATENT TARTIŞMALARININ YAPILMASI İNSANLIKLA BAĞDAŞMIYOR'Bilimin insanlık yararına yapıldığını söyleyen Bakan Varank, patent tartışmalarının insanlıkla bağdaşmadığını ifade etti. Bütün çalışmaların insanlık yararına yapıldığını aktaran Varank, "Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek, biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Zaten bu musibet bildiğiniz gibi ülke tercih etmiyor. Burada bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Bununla da hep birlikte mücadele etmemiz gerekir. Biz de bu arada gerçekten bu fikrimizi söylüyoruz. 'Bilim insanlık yararınadır' diyoruz. Eğer aşımız geliştirilip, sene sonundan önce üretilirse, biz aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada bir patent tartışması var. Böyle salgının olduğu bir dönemde patent tartışmalarının yapılmasını da biz çok şık bulmuyoruz, hatta insanlıkla bağdaşmadığını düşünüyoruz. Bizim aşılarımızda TÜBİTAK Kovid- 19 Türkiye Platformu'nda geliştirilen aşı ve ilaçların zaten patent fikri, mülkiyet hakları devletimize ait. Hocalarımız bunu baştan dediler ki; 'Biz insanlık ve memleketimiz için yapıyoruz. Buradaki bütün patent hakları devletimize aittir.' Zaten buradaki patent hakları da şu anda devletimizin kontrolünde. Biz bunları da insanlık yararı için kullanmaya hazırız. Sadece patenti de değil. Aşı üretim süreçleri aslında bir bilgi birikimi gerektiriyor. Biz buradaki bilgi birikimini de tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız. Yeter ki, insanoğlu hep birlikte bu musibetten kurtulsun" şeklinde konuştu.Son olarak, tedavi amaçlı ilaç çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Varank, şunları söyledi:

"İki molekülde biz bütün süreçlerimizi tamamladık. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) başvurduk. 2 tane ilaç adayında Faz 2'den başlanacak şekilde, yani bu iki molekül Kovid olmuş vatandaşlarımızın tedavisinde kullanılacak ve bu ilacın etkinliğini test etmiş olacağız. Bu moleküllerin hastalığın tedavisinde önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsanda da bunları göstermek istiyoruz. Böylece ülkemizden başarıyla bitirilmiş bir bilimsel çalışmayla bu moleküllerin etkisini tüm dünyaya göstermiş oluruz."