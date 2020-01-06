Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen toplam proje büyüklüğü 76 milyar... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Varank: "Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen toplam proje büyüklüğü 76 milyar...
7 saat önce
Bakan Varank: "Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen toplam proje büyüklüğü 76 milyar lirayı buluyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen toplam proje büyüklüğü 76 milyar lirayı buluyor."
Son Dakika İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi