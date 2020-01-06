Bakan Varank: "Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen toplam proje büyüklüğü 76 milyar lirayı buluyor."

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