Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: Projelerimizi Her Şehrin Asli Karakterini Güçlendirecek Şekilde Tasarlayacağız

Bakan Varank: Projelerimizi Her Şehrin Asli Karakterini Güçlendirecek Şekilde Tasarlayacağız

50 dakika önce

ULUSLARARASI Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "'Altyapı ve üstyapı projelerimizi her şehrin asli karakterini güçlendirecek şekilde tasarlayacağız" dedi.

Bakan Varank: Projelerimizi Her Şehrin Asli Karakterini Güçlendirecek Şekilde Tasarlayacağız, System.String[]
ULUSLARARASI Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "'Altyapı ve üstyapı projelerimizi her şehrin asli karakterini güçlendirecek şekilde tasarlayacağız" dedi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan kongreye İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile çok sayıda davetli katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Bakan Mustafa Varank, "'Altyapı ve üstyapı projelerimizi her şehrin asli karakterini güçlendirecek şekilde tasarlayacağız.Teknolojinin imkanlarını şehirlerimizde en iyi şekilde kullanacak, akıllı şehirlerle yeni ufuklar açacağız. Bu kapsamda belediye hizmetlerine erişimden, ulaşıma, enerjiden, cihaz yönetimine kadar her aşamada akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Bunları yaparken milli teknolojileri, milli çözümleri teşvik edecek ve vatandaşımızın emrine sunacağız " dedi.

"Fikri üreten, Ar-Ge'sini yapan, yüksek kaliteyle ürünü somutlaştıran ve son aşamada piyasaya sunan yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını arzu ediyoruz. " diyen Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri bu işletmelere ev sahipliği yapan mekanlar. Başarının sırrı teknolojiyi geliştirip, bunu ürüne dönüştürmekte. Bakın Türkiye teknoloji tabanlı girişimlerde ciddi bir sıçrama potansiyelini barındırıyor. Microsoft tarafından satın alınan Citus Data bunun en yakın örneklerinden. Bu ve benzeri örnekleri daha da çoğaltmanın peşindeyiz. Milli Teknoloji Hamlemizi tüm Türkiye'ye yaymak, teknoloji üretiminde bilinci artırmak ve gençlerimizin eşsiz potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesinin düzenleyici kuruluşlar içinde olduğu ülkemizin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in ilkini geçen sene gerçekleştirdik. Oldukça başarılı geçen bu festivalle çok önemli bir ivme yakaladık .Geçtiğimiz hafta Teknofest yarışma başvuruları açıklandı. Şimdiye kadar 6 bin 774 takım Teknofeste başvurdu yani bir önceki seneye göre yüzde 60'lık bir artış var. Bazı alt dallarda başvurular hala devam ediyor. Bu bize şunu gösteriyor; gençlerimiz meraklı, ilgili ve teknolojinin öneminin farkında. Bu dinamizm ve heyecanla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel yok." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:18 Kaynak: DHA

İstanbul, Mustafa Varank, Güncel
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