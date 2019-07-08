Bakan Varank, Rus mevkidaşına "menemen" ikram etti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yekaterinburg'da INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı'nda Rus mevkidaşına "menemen" ikram etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Yekaterinburg
'da INNOPROM 2019 Türkiye
Milli Fuar Alanı'nda Rus mevkidaşına "menemen" ikram etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Rusya
Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açılış törenine katıldı. İki bakan, Türkiye'yi temsil eden 43 özel ve resmi kuruluşun stantlarını ziyaret etti. Fuarda renkli görüntüler de yaşandı. Bakan Varank, Türk lezzetlerinin tanıtıldığı tadım alanında Rus mevkidaşına "menemen" ikram etti. Mantutov, menemenin yapımına da eşlik etti. - YEKATERINBURG
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