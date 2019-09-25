Bakan Varank, Şabanözü'nde çorap fabrikasını ziyaret etti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikayı incelemesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın işçiler ile sohbet etmesi ÇANKIRI - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki çorap fabrikasını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:20 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikayı incelemesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın işçiler ile sohbet etmesi ÇANKIRI - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki çorap fabrikasını ziyaret etti.
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