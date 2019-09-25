Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Şabanözü'nde çorap fabrikasını ziyaret etti
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Bakan Varank, Şabanözü'nde çorap fabrikasını ziyaret etti

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikayı incelemesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın işçiler ile sohbet etmesi ÇANKIRI - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki çorap fabrikasını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikayı incelemesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın işçiler ile sohbet etmesi ÇANKIRI - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki çorap fabrikasını ziyaret etti.

Bakan Varank, Şabanözü'nde çorap fabrikasını ziyaret etti

Mustafa Varank, Şabanözü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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