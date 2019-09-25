Bakan Varank, Şabanözü'nde çorap fabrikasını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikayı incelemesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın işçiler ile sohbet etmesi ÇANKIRI - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki çorap fabrikasını ziyaret etti.