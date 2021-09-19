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Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

19.09.2021 15:54
Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1), System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayisinde yüzde 25'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 75 seviyelerine ulaştırmayı başardıklarını belirterek, "Tabii bu yolculuk daha bitmedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayisinde yüzde 25'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 75 seviyelerine ulaştırmayı başardıklarını belirterek, "Tabii bu yolculuk daha bitmedi. Savunma sanayisinin kritik sektörlerinde, kritik sistemlerinde yüzde 100 yerliliğe ulaşmayı bazı alanlarda hedef olarak koyuyoruz." dedi.

Varank, Bilişim Vadisi Konferans Salonu'nda düzenlenen Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin (SAHA İstanbul) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, vatanın birliği ve dirliği için cansiperane mücadele eden tüm kahramanların Gaziler Günü'nü kutladı.

Bundan sadece 6 yıl önce kurulan SAHA İstanbul'un kısa sürede Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğini aktaran Varank, sistemli ve özverili çalışmanın ürünü olan bu gelişimi memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

Bu başarının ardındaki temel motivasyonun maddi kazanç olmadığını, millete, güzel ülkeye hizmet etme aşkı olduğunu vurgulayan Varank, vatansever kodlara sahip böyle girişimler sayesinde ülkenin, savunma, havacılık ve uzay konusunda dünyada öncü konuma yükseleceğine yürekten inandığını dile getirdi.

"SAHA İstanbul, kamu üniversite ve sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri"

SAHA İstanbul'un kamu üniversite ve sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi olduğuna işaret eden Varank, "Bir yandan firmalara rehberlik ederken diğer yandan komiteleriyle milli savunma, havacılık ve uzay sanayi için adeta işin mutfağında bizzat çalışıyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürün ve sistemlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi için paydaşlar arasında adeta katalizör görevi görüyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Saha İstanbul ile yakın diyalog içindeyiz." diye konuştu.

Bakan Varank, Saha İstanbul tarafından başlatılan inisiyatiflere gerekli desteği verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Mesela CNC kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesi amacıyla başlayıp Milteksan'a giden süreci aslında birlikte olgunlaştırdık. Ülkemizde açık kaynak yerli ERP sisteminin geliştirilmesine yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri çağrısı, Bakanlığımız ve SAHA İstanbul'un istişareleri neticesinde şekillenmiş oldu. Yine SAHA İstanbul ile yerelde şehirlerimizin sanayi kümelenmelerini geliştirmeyi ve ulusal ekosisteme dahil etmeyi hedefleyen çalışmaları beraberce yürütüyoruz. Elbette alacak daha çok yolumuz var. Bu, uzun ve meşakkatli bir süreç ancak fedakar ve adanmış kadrolarla başarının mukadder olacağı da apaçık bir gerçek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hükümetimizle birlikte ülkemizi başarıya götürecek bu çabaların büyük memnuniyetle her zaman yanında durmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"İnşallah yıl sonunda ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağız"

Savunma, havacılık ve uzay alanlarının ülkeler için artık ulusal güvenliğin teminatı konumuna geldiğini vurgulayan Varank, dünyanın en güçlü ülkeleri dahi, tereddütsüz şekilde milli gelirlerinin büyük bölümünü savunma sanayisine ayırmaya devam ettiğini kaydetti.

Savunma sanayisinde yakalanan ivmelenmenin, çarpan etkisiyle diğer sektörleri de geliştirdiğini anlatan Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. İşte bugün pandemiye rağmen üretim ve ihracatta kırdığımız rekorlar ortada. 2021 yılı ikinci çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasılamız yüzde 21,7'lik önemli bir artış gösterdi. İmalat sanayisi öncülüğünde ulaştığımız bu başarılı performansla OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık. Yine ihracatımızda da yıllık bazda yüzde 52 gibi rekor artış söz konusu. İlk 8 aylık ihracatımız 140 milyar doları geçmiş durumda. İnşallah yıl sonunda 200 hatta 210 milyar doları geçerek Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atmış olacağız.

Biliyorsunuz Türkiye, savunma sanayisi yolculuğuna Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen birkaç atılımın dışında maalesef çok geç başlamış oldu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla adeta şahlanma dönemine girdik. Savunma sanayisinde yüzde 25'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 75 seviyelerine ulaştırmayı başardık. Tabii bu yolculuk daha bitmedi. Savunma sanayisinin kritik sektörlerinde, kritik sistemlerinde yüzde 100 yerliliğe ulaşmayı bazı alanlarda hedef olarak koyuyoruz. Atalarımızın çok güzel bir sözü var; 'El atına binen tez inermiş' diye. Başkalarının ne yaptığına bakmaktan ziyade kendi heybemizde neler var, bunlara odaklanıyoruz."

(Sürecek)

Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1)
Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1)
Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1)
Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1)
Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

Mustafa Varank, Havacılık, İstanbul, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1) - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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