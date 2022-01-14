Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi - Son Dakika

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 4 Ocak'ta yaptığı "5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir" açıklamasına yaptığı bir paylaşımla tepki göstermişti.

"ORMAN YANGINI İHALE SÜRECİNİ Mİ BEKLEYECEK?"

Twitter hesabından Bakanlığın paylaşımını alıntılayan Gökbakar, "Cevap gelmiş. Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hala ihale yapacağız! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. Viking Air 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor" ifadesini kullanmıştı.

"KEŞKE UZAY VE HAVACILIK ENDÜSTRİSİ ALANINDA DA UZMANLAŞSAYMIŞ"

Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarına yönelik 4 Ocak'ta yaptığı eleştiriye bugün yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek? " dedi.