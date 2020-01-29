Bakan Varank, Sakarya'da cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Bakan Varank, Sakarya'da cenaze törenine katıldı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un eşi Mahbube Altuğ'un cenaze törenine katıldı.

Bakan Varank, Sakarya'da cenaze törenine katıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un eşi Mahbube Altuğ'un cenaze törenine katıldı.

Bakan Varank, İstanbul'daki bir özel hastanede bir süredir tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Altuğ için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Merkez Camisi'ne geldi.

Burada Akgün Altuğ'a taziyelerini ileten Bakan Varank, cenaze namazında ön sırada saf tuttu.

Üç çocuk annesi Mahbube Altuğ'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sapanca Merkez Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Altuğ'un yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Varank, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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