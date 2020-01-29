Bakan Varank, Sakarya'da fabrika temel atma törenine katıldı: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank, Sakarya'da fabrika temel atma törenine katıldı: (1) - Son Dakika

Bakan Varank, Sakarya'da fabrika temel atma törenine katıldı: (1)

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferinin 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacağını bildirdi.

Bakan Varank, Sakarya'da fabrika temel atma törenine katıldı: (1), System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferinin 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacağını bildirdi.

Bakan Varank, Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda canlı bağlantı ile WABCO Sakarya Fren ve Kompresör Fabrikasının temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Varank, bir hususu ilk kez kamuoyuyla paylaşmak istediğini belirterek, "Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacak." dedi.

Bu seneki seferi, yeni kurdukları TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda yapacaklarını aktaran Varank, seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanlarının yer alacağını kaydetti.

"Öncü çalışmalar ezberleri de bozuyor"

Bakan Varank, kutup araştırmalarının dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tuttuğunu vurgulayarak, "Bu alanda yapılan öncü çalışmalar; farklı perspektifleri gün yüzüne çıkararak, ezberleri de bozuyor.

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında nihai hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir. İşte düzenlediğimiz seferler bu statüyü kazanmak için atılması gereken adımlardan biri.

Bu kapsamda ayrıca farklı ülkelerle iş birliği faaliyetleri yürütüyor, nitelikli bilimsel çalışmaları da destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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