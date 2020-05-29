Bakan Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olarak ekonomik canlanma yazın hız kazanabilir" - Son Dakika

Bakan Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olarak ekonomik canlanma yazın hız kazanabilir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte yaz aylarında ekonomik canlanma yaşanabileceğini söyledi.

Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte yaz aylarında ekonomik canlanma yaşanabileceğini söyledi.

Varank, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) mayıs ayı olağan toplantısında bir konuşma yaptı.

İzmir'e son olarak şubat ayında fabrika açılışı dolayısıyla geldiğini belirten Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla son iki ayda küresel sistemin sil baştan sorgulandığını, ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının anlamsız kaldığını vurguladı.

Bakan Varank, Türkiye'nin salgınla mücadelede gösterdiği başarının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Sağlıkta, sanayide, eğitimde, ulaştırmada, yani aklınıza gelebilecek her alanda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kusursuza yakın yönetim sergiledik. Zamanlı bir şekilde harekete geçtik, dinamik bir politika setini takip ettik. Vatandaşımızın sağlığı kadar, ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldık. Sıkıntı çeken her kesime, işçisinden emeklisine, KOBİ'lerimizden girişimcilerimize toplumun tüm katmanlarına dokunduk." dedi.

Türkiye sanayisinin esnek üretim kabiliyetiyle arz sıkıntısı çekmediğine işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Yeni normale giden yolda reel sektörde kalıcı ve istikrarlı bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Bu sabah 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamı açıklandı.Yüzde 4,5'luk bu büyüme beklentilerimizle gayet uyumlu. Aslında geçen senenin Eylül ayından itibaren ekonomide güçlü bir canlanma söz konusuydu. Salgınla birlikte, bu eğilim mart ortasında kesintiye uğradı. Nisan ayında hem ülkelerin içe kapanması hem de alınan önlemler sebebiyle talepte ciddi daralmalar yaşandı."

"Ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir"

Varank, otomotiv ve tekstil fabrikalarının yeniden işbaşı yaptığını, ekonomik güven endeksinin dipten dönüş sinyali verdiğini, tüketicilerin ve üreticilerin ekonomiye duyduğu güvenin yeniden yükselmeye başladığını hatırlatarak, "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir. Bu senaryonun geçerli olması halinde yılın son iki çeyreğinde sağlam bir toparlanma görebiliriz" ifadesini kullandı.

Salgın sonrası iki önemli fırsatın söz konusu olabileceğini söyleyen Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk olarak şu an pek çok ülke talebi kısmış durumda. Ertelenmiş talep yeniden harekete geçtiğinde, sanayinin bu talebi en iyi şekilde karşılaması gerekiyor. İkinci fırsat tedarik zincirleri kanalıyla gelecek. Küresel şirketler, tek tedarikçiye bağlı olmanın taşıdığı riski bizzat yaşayarak acı bir biçimde öğrendiler. Dolayısıyla bu şirketler kendilerine yeni üretim ortakları aramaya başladı. Üretim kabiliyetlerimiz, lojistik altyapımız ve dinamik iş gücümüzle bu şirketler için cazibe merkeziyiz. Sahip olduğumuz bu artıları, somut ve sonuç alabileceğimiz işlere dönüştürmeliyiz. Biz bakanlık olarak üretimde istikrarı ve rekabeti artıracak politikalarla reel sektörün yanında olacağız."

İzmir'e verilen destek

Bakan Varank, İzmirli sanayicinin yüksek potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, "Bu senenin ilk dört ayında İzmir'e verdiğimiz yatırım teşvikleri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 93 arttı. Bu teşvikler sayesinde 3 milyar liralık sabit yatırım hayata geçecek ve 4 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. Yatırım iştahınızın önümüzdeki süreçte de katlanarak artmasını bekliyoruz. İzmir sadece yatırımla değil, inovasyonla da gelişsin istiyoruz." diye konuştu.

Kocaeli'nden İzmir'e teknoloji koridoru kurduklarını, burada oluşacak bilgi birikimiyle küresel arenada rekabetçi bir teknoloji üssü oluşturmanın peşinde olduklarını belirten Varank, Türkiye'nin üretken gençlerinin teknoloji geliştirmede öncü rol oynayacağını ifade etti.

Model fabrika kurulacak

Bakan Varank, Ankara ve Bursa'da olduğu gibi İzmir'de de bir model fabrika kuracaklarını, konuyla ilgili EBSO ve İzmir Ticaret Odasıyla çalıştıklarını vurgulayarak, fabrikada hem kesikli hem de sürekli üretime ilişkin teorik ve pratik eğitimler verileceğini aktardı.

Eğiticilerin eğitiminin tamamlandığını söyleyen Varank, "Fabrikanın tadilatı eylülde bitecek, ekim ayında da model fabrika işletmelerimize hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Varank, İzmir'de ayrıca bir Yenilik Merkezi de kurduklarını aktararak, "Bu merkezde de ürün bazlı yenilikçilik kapasitesini geliştirecek adımlara odaklanacağız. Teknolojiyi odağına alan start-up'lara ve ürün gamını çeşitlendirecek firmalara mentörlük desteği vereceğiz. Bu merkezi de inşallah kasım ayında açacağız. Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle Ege Bölgesi sanayicilerinin verimliliği ve rekabet gücü artacak." diye konuştu.

Projeleri anlattı

İzmir Kalkınma Ajansının da sanayicinin yanında olduğuna dikkati çeken Varank, "İzmir'de temel mottomuz çevresel hassasiyetleri gözeten yeşil ve mavi büyümenin bir arada gerçekleşmesi. Buradan hareketle 25 milyon liralık bütçeyle sanayide sürdürülebilir üretim tekniklerini yaygınlaştırmak için çağrıya çıkacağız. Bu konuda sanayicinin bilinç düzeyini artırmak ve yönlendirmek üzere Bölgesel Sürdürülebilir Üretim Merkezinin kurulmasını planlıyoruz. Ajansımız fizibilite çalışmasına başladı." dedi.

Varank, temiz enerji, TEKNOTEST gibi çalışmaları da sürdürdüklerini anlatarak, şunları bildirdi:

"Sizlerin en temel önceliği, çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almak olmalı. Yeni normalin kodları güvenli üretim, güvenli ticaret, güvenli turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekillenecek. Buradan hareketle, bakanlık olarak sanayimiz için kritik bir adım attık. Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte normalleşme sürecinde almanız gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren firmalara 'Kovid- 19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi' vereceğiz. Kılavuzu açıklayalı bir hafta olmasına ve araya bayram tatili girmesine rağmen şimdiden 45 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için başvurdu. Biz bu sayının katlanarak artmasını bekliyoruz."

İzmir'deki fabrikaların bu belgeye sahip olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Varank, böylece salgına karşı dayanıklılık ile iç ve dış piyasalarda üstünlük sağlanacağını aktardı.

Varank, normalleşme süreciyle birlikte ekonomik göstergelerin de hızla toparlanacağını vurgulayarak, "Kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Mustafa Varank, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 05:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Salgının küresel seyrine bağlı olarak ekonomik canlanma yazın hız kazanabilir' - Son Dakika Ekonomi

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