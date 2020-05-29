Bakan Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olarak ekonomik canlanma yazın hız kazanabilir" - Son Dakika

Bakan Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olarak ekonomik canlanma yazın hız kazanabilir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte yaz aylarında ekonomik canlanma yaşanabileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte yaz aylarında ekonomik canlanma yaşanabileceğini söyledi.

Varank, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) mayıs ayı olağan toplantısında bir konuşma yaptı.

İzmir'e son olarak şubat ayında fabrika açılışı dolayısıyla geldiğini belirten Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla son iki ayda küresel sistemin sil baştan sorgulandığını, ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının anlamsız kaldığını vurguladı.

Bakan Varank, Türkiye'nin salgınla mücadelede gösterdiği başarının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Sağlıkta, sanayide, eğitimde, ulaştırmada, yani aklınıza gelebilecek her alanda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kusursuza yakın yönetim sergiledik. Zamanlı bir şekilde harekete geçtik, dinamik bir politika setini takip ettik. Vatandaşımızın sağlığı kadar, ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldık. Sıkıntı çeken her kesime, işçisinden emeklisine, KOBİ'lerimizden girişimcilerimize toplumun tüm katmanlarına dokunduk." dedi.

Türkiye sanayisinin esnek üretim kabiliyetiyle arz sıkıntısı çekmediğine işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Yeni normale giden yolda reel sektörde kalıcı ve istikrarlı bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Bu sabah 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamı açıklandı.Yüzde 4,5'luk bu büyüme beklentilerimizle gayet uyumlu. Aslında geçen senenin Eylül ayından itibaren ekonomide güçlü bir canlanma söz konusuydu. Salgınla birlikte, bu eğilim mart ortasında kesintiye uğradı. Nisan ayında hem ülkelerin içe kapanması hem de alınan önlemler sebebiyle talepte ciddi daralmalar yaşandı."

"Ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir"

Varank, otomotiv ve tekstil fabrikalarının yeniden işbaşı yaptığını, ekonomik güven endeksinin dipten dönüş sinyali verdiğini, tüketicilerin ve üreticilerin ekonomiye duyduğu güvenin yeniden yükselmeye başladığını hatırlatarak, "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir. Bu senaryonun geçerli olması halinde yılın son iki çeyreğinde sağlam bir toparlanma görebiliriz" ifadesini kullandı.

Salgın sonrası iki önemli fırsatın söz konusu olabileceğini söyleyen Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk olarak şu an pek çok ülke talebi kısmış durumda. Ertelenmiş talep yeniden harekete geçtiğinde, sanayinin bu talebi en iyi şekilde karşılaması gerekiyor. İkinci fırsat tedarik zincirleri kanalıyla gelecek. Küresel şirketler, tek tedarikçiye bağlı olmanın taşıdığı riski bizzat yaşayarak acı bir biçimde öğrendiler. Dolayısıyla bu şirketler kendilerine yeni üretim ortakları aramaya başladı. Üretim kabiliyetlerimiz, lojistik altyapımız ve dinamik iş gücümüzle bu şirketler için cazibe merkeziyiz. Sahip olduğumuz bu artıları, somut ve sonuç alabileceğimiz işlere dönüştürmeliyiz. Biz bakanlık olarak üretimde istikrarı ve rekabeti artıracak politikalarla reel sektörün yanında olacağız."

İzmir'e verilen destek

Bakan Varank, İzmirli sanayicinin yüksek potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, "Bu senenin ilk dört ayında İzmir'e verdiğimiz yatırım teşvikleri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 93 arttı. Bu teşvikler sayesinde 3 milyar liralık sabit yatırım hayata geçecek ve 4 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. Yatırım iştahınızın önümüzdeki süreçte de katlanarak artmasını bekliyoruz. İzmir sadece yatırımla değil, inovasyonla da gelişsin istiyoruz." diye konuştu.

Kocaeli'nden İzmir'e teknoloji koridoru kurduklarını, burada oluşacak bilgi birikimiyle küresel arenada rekabetçi bir teknoloji üssü oluşturmanın peşinde olduklarını belirten Varank, Türkiye'nin üretken gençlerinin teknoloji geliştirmede öncü rol oynayacağını ifade etti.

Model fabrika kurulacak

Bakan Varank, Ankara ve Bursa'da olduğu gibi İzmir'de de bir model fabrika kuracaklarını, konuyla ilgili EBSO ve İzmir Ticaret Odasıyla çalıştıklarını vurgulayarak, fabrikada hem kesikli hem de sürekli üretime ilişkin teorik ve pratik eğitimler verileceğini aktardı.

Eğiticilerin eğitiminin tamamlandığını söyleyen Varank, "Fabrikanın tadilatı eylülde bitecek, ekim ayında da model fabrika işletmelerimize hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Varank, İzmir'de ayrıca bir Yenilik Merkezi de kurduklarını aktararak, "Bu merkezde de ürün bazlı yenilikçilik kapasitesini geliştirecek adımlara odaklanacağız. Teknolojiyi odağına alan start-up'lara ve ürün gamını çeşitlendirecek firmalara mentörlük desteği vereceğiz. Bu merkezi de inşallah kasım ayında açacağız. Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle Ege Bölgesi sanayicilerinin verimliliği ve rekabet gücü artacak." diye konuştu.

Projeleri anlattı

İzmir Kalkınma Ajansının da sanayicinin yanında olduğuna dikkati çeken Varank, "İzmir'de temel mottomuz çevresel hassasiyetleri gözeten yeşil ve mavi büyümenin bir arada gerçekleşmesi. Buradan hareketle 25 milyon liralık bütçeyle sanayide sürdürülebilir üretim tekniklerini yaygınlaştırmak için çağrıya çıkacağız. Bu konuda sanayicinin bilinç düzeyini artırmak ve yönlendirmek üzere Bölgesel Sürdürülebilir Üretim Merkezinin kurulmasını planlıyoruz. Ajansımız fizibilite çalışmasına başladı." dedi.

Varank, temiz enerji, TEKNOTEST gibi çalışmaları da sürdürdüklerini anlatarak, şunları bildirdi:

"Sizlerin en temel önceliği, çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almak olmalı. Yeni normalin kodları güvenli üretim, güvenli ticaret, güvenli turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekillenecek. Buradan hareketle, bakanlık olarak sanayimiz için kritik bir adım attık. Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte normalleşme sürecinde almanız gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren firmalara 'Kovid- 19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi' vereceğiz. Kılavuzu açıklayalı bir hafta olmasına ve araya bayram tatili girmesine rağmen şimdiden 45 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için başvurdu. Biz bu sayının katlanarak artmasını bekliyoruz."

İzmir'deki fabrikaların bu belgeye sahip olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Varank, böylece salgına karşı dayanıklılık ile iç ve dış piyasalarda üstünlük sağlanacağını aktardı.

Varank, normalleşme süreciyle birlikte ekonomik göstergelerin de hızla toparlanacağını vurgulayarak, "Kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Varank: Salgının küresel seyrine bağlı olarak ekonomik canlanma yazın hız kazanabilir

Mustafa Varank, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 06:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Salgının küresel seyrine bağlı olarak ekonomik canlanma yazın hız kazanabilir' - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde         
00:22
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik         
00:14
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:14
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı         
00:01
Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı         
23:56
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu         
23:47
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı         
23:28
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi? İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?         
23:21
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı         
23:10
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı         
23:05
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin         
23:01
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim         
22:36
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı         
22:25
Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti         
22:24
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak         
22:17
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek         
22:10
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor         
22:05
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz         
21:55
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu         
21:35
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı         
21:31
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder         
21:01
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı         
20:41
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok         
20:32
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü         
20:31
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor         
20:03
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü         
19:57
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı 30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
19:45
Burhan Kuzu, Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi         
19:40
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı         
19:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 00:39:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olarak ekonomik canlanma yazın hız kazanabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]