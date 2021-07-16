Bakan Varank: Samsun Dünya\'ya Örnek Çalışmaya İmza Attı

ASELSAN ve TEMSA iş birliğiyle geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsü Avenue EV, yola Samsun'dan çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi İş Birliği Projesi olarak gerçekleştirilen "Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri" sözleşmesi imza töreni bugün Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ASELSAN arasında imzalanan törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile protokol üyeleri katıldı.

15 DAKİKADA TAM ŞARJ OLUP 80 KİLOMETRE GİDİYOR

ASELSAN'ın yüksek bilgi birikimi ve teknolojisinin aktarıldığı elektrikli otobüsler sayesinde hem ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanacak hem de Türkiye küresel pazarlarda bu alanda güçlü bir oyuncu olacak. Yerli olarak tasarlanan ve çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. Yeni nesil ultra hızlı şarj özelliğine ve lityum titanat batarya teknolojisine sahip otobüsler, 15 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. Bu sayede 80 kilometre yol kat edebilen otobüs, duraklarda kısa süreli şarjlarla 24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyor.

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ NEFES ALACAK

Törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bugün ömrümün en güzel günlerinden birini yaşıyorum. Samsun'da beklenti ne ise o projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte İlkadım ve Canik'te hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü başlattık ve inşası devam ediyor. Hemen akabinde ulaşım master planı çalışmalarını başlattık. Ulaşım ana planımız onaylandı ve 3 başlık halinde toplandı. Ulaşım, otopark ve parklanma ile bisiklet ana planı onaylandı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Vatandaşlarımız Samsun gibi bir yerde sanayiden Atakum'a 1 saatten erken gidemiyor. Sürekli ve ciddi araç trafiği oluyor. Çok çalışma yaptık ve ASELSAN ile birlikte sözleşme yaparak işe koyulduk. Yüzde 52 civarında ana trafiğimizi rahatlatacak. Akabinde Ulaştırma Bakanlığımızın yapacağı Batı Çevre Yolu ve diğer yatırımlar ile birlikte ciddi anlamda trafik rahatlayacak. Gülsan'ı da taşıdığımızda şehir içi trafiği nefes alacak" dedi.

GELECEK NESİLLER RAHAT EDECEK

Gelecek nesillere yeniden bir çalışma yaptırmayacak şekilde projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun kent dokusunda yeterli yeşil alan ve parklanma zamanında bırakılmadığı için kesin çözüm neyi gerektiriyorsa gelecek nesillere bir daha o konuda çalışma yaptırmayacak şekilde şu anda projelerimizi hayata geçiriyoruz. Havza'da bugün otoparkımızın temelini birlikte attık. O ilçenin 50 yıllık park ihtiyacını karşılayacak. Merkezde ve ilçelerde devam eden otopark inşaatlarımız var. Akabinde 4 tane daha gelecek. Toplu taşıma noktasındaki çalışmalarımız kapsamında yürüttüğümüz istişareler sonucunda Ultra hızlı şarj özellikli elektrikli otobüsleri şehrimizde hayata geçirmeye karar verdik" diyerek şöyle devam etti:

SAMSUN'UN GENELİNE YAYILACAK

"Elektrikli otobüsler geleceği olan geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir toplu ulaşım aracı. Verim aldığımızda tüm Samsun geneline yayacağımızı gördük. Şehircilikte maksimum düzeyde 'ben yaptım oldu' değil ihtiyaç olanı ve şehre verilecek hizmetin ne olduğunu yakalama noktasında bir gayretimiz var. Kadromuzu da bu konuda güçlendirdik. Bu vizyonla gidiyoruz. Tüm teşkilatlarımız ve ekibimizle birlikte maksimum bir uyumla çalışıyoruz. Bize her konuda verdiğiniz destek için de Sayın Bakanım size çok teşekkür ediyorum. Bu elektrikli otobüsleri bende kullanarak yolcu taşımayı büyük bir heyecanla bekliyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. "

VİZYONEL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ YAŞIYORUZ

Samsun'da vizyonel belediyeciliğin en güzel örneklerinin yaşandığını ve kentin dünyaya örnek çalışmalara imza attığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sabah başlayan Samsun programımız tüm hızıyla devam ediyor. Önce Havza ilçemizde Mekanik Otopark İnşaatı temel atma törenine katıldık. Gerçekten çok etkilendim. Havza gibi sıkışık bir ilçenin özellikle araç trafiği sorununa çözüm olacak teknolojik bir projeyi hayata geçirmek vizyonel bir belediyeciliğin örneği. Bu manada başkanımızı tebrik ediyorum. Daha sonra Samsun sanayisine değer katan Havza Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ettik. Oradaki firmalarımız ile görüştük. Yeni yapılan inşaatları gördük" diyerek, "Havza OSB'yi de genişletiyoruz. Çünkü yatırım ve yatırımcı talebi oldukça fazla. Karadeniz'in üretim üssü olan Samsun'da hayata geçen değerli projeler yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Ladik'te Ambarköy ismiyle muhteşem bir proje hayata geçmiş. Aslında projenin bir parçası da bizim bakanlığımıza ait. Ladik'e gidip orayı görmediyseniz mutlaka görün. Samsun merkeze geldik. Otobüsümüzü kullanarak tören alanına girdik. Fevkalade önemli bir proje" şeklinde konuştu.

BAKAN VARANK: YENİ BİR DEVİR BAŞLIYOR. SAMSUN TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Toplu ulaşımda yeni bir devrin başladığını belirten Bakan Varank, şunları söyledi:

"Yeni, çevreci, elektrikli otobüs projesini hayata geçirecek Samsun Büyükşehir Belediyesi bu yatırımla şehir içi toplu ulaşımda bir devri kapatıp yeni bir devri açacak. Çalışmalar tamamlandığında Samsun halkı ultra hızlı şarj yeteneğine sahip elektrikli otobüslerine kavuşmuş olacak. Bu önemli projenin Samsun'a ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Mustafa Başkanımız yerli ve milli üretim adına önemli bir insiyatif almış oldu. Teşbihte hata olmaz. Armut piş ağzıma düş demek yerine kendisi kolları sıvadı sektörü harekete geçirdi. Türkiye'ye örnek oldu. Başkanımız dünyanın sayılı savunma sanayi firmalarından biri olan ASELSAN ve ülkemizin köklü kuruluşlarından olan TEMSA ile işbirliği yaptı ve inanıyorum ki bu sürecin sonunda hem kendisi hem de Samsun halkı gurur duyacak. Tabi bu eserle birlikte Samsunlu vatandaşlarımız kaliteli, çevre dostu, gürültüsüz ve modern bir hizmete kavuşmuş olacak. "

Proje tamamlandığında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tüm otobüs filosu elektrikli araçlardan oluşacak. Bunun nihai hedef olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu tabi nihai hedefimiz. 10 adet elektrikli otobüsümüz Taflan, Havaalanı ve Soğuksu bölgesinde hizmet vermeye başlayacak. 15 dakikada tam şarj olabilen yüksek teknolojiye sahip. Bir cümle ile özetleyecek olursak Samsunlu hemşehrilerimiz önümüzdeki dönemde yerli, milli ve modern çizgilere sahip en son model elektrikli otobüslere kavuşacak" diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VİZYONER BİR İŞE ADIM ATTI

"Proje ile birlikte fosil yakıt ve bakım onarım giderlerinde belediyemiz önemli bir tasarruf elde etmiş olacak. Çevre dostu araçlarımız 200 bin kilogram karbon salınımını engellemiş olacak. Büyükşehir Belediyemiz gerçekten vizyonel bir işe adım attı. Şu anda 40 megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurulumunu yapıyor. 40'ı da gelecek. İşte güneş enerjisinden elde edilecek elektrikle yönetilen araçlarla şehrinizde hizmet verdiğinizde sıfır karbona ulaşmış olacaksınız. Avrupa'da birçok ülke biz bunu nasıl başaracağız diye düşünüyor. Onlar düşünürken vizyonel belediyeciliğin örneğini işte biz Samsun'da görüyoruz. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Tekrar Samsun halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "

Konuşmaların ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir protokolü imzaladı.