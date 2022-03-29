BİNALİ YILDIRIM'DAN GÜZELBAHÇE BALIKÇI BARINAĞI'NA ZİYARET - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 'Bilişim Vadisi İzmir'in temel atma töreninin ardından kentteki programları kapsamında, Güzelbahçe ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaptırılan Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Mehmet Aksoy'un karşıladığı Yıldırım, Güzelbahçe'de uzun yıllardan beri barınağa ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. Yıldırım, Başlamamız kolay olmamıştı ama biz Güzelbahçe Belediye Başkanı'mızdan destek gördük. Diğerleri için aynısını söyleyemem. Nihayet güzel bir barınak ve liman diyebileceğimiz bir tesise Güzelbahçe'miz ve İzmir'imiz sahip oldu. Bugün itibarıyla balıkçılara ve onların kooperatifine bu tesisi devretmiş oluyoruz. Burası daha da güzelleşecek ve güzel tesisler yapılacak. Hem balıkçılarımızın hem de İzmir'e deniz turizmi amaçlı gelenlerin konaklayacağı güzel mekanlar Güzelbahçe'yi daha da güzelleştirecek. İzmir'imize ve Güzelbahçe'mize hayırlı, uğurlu olsun ancak iş burada bitmiyor. Mehmet reis, bundan sonra yapılacak çok şey var. Onları da güzel bir iş birliği ile gerçekleştireceğiz dedi.

Binali Yıldırım, daha sonra partisince otelde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılmak üzere alandan ayrıldı.