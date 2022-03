Bakan Varank: 'Sanayi Doktora Programı'nı iyileştiriyoruz (3) - Son Dakika

BİNALİ YILDIRIM GENÇLERLE BULUŞTU

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Güzelbahçe balıkçı barınağı ziyaretinin ardından bir otelin toplantı salonunda gençlerle bir araya gelip sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili değerlendirmede bulunan Yıldırım, bu krizin sadece iki ülkeyi değil bütün dünyayı ilgilendiren bir durum olduğunu belirterek Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Yıldırım, "Bir uçurumun kenarındayız, en önce ateşin ulaşacağı yer Türkiye. Bu ateş yayılırsa yeni dünya savaşı gündeme gelir. Orada olanın da haklı gerekçesi yok. Savaşın kazananı olmaz. Ülkemiz binlerce kadın, çocuk ve insana ev sahipliği yapıyor. Suriye'den biliyoruz. Bölgemiz bir ateş çemberi. Cumhurbaşkanımız bu krizi, başlamasından çok önce tahmin etmiş ve olmaması için gayret göstermişti" dedi.

Savaşın başlamasının üzerinden 1 ay geçtiğini hatırlatan Yıldırım, 40'ın üzerinde dünya lideriyle devlet başkanlarıyla yüz yüze ve telefonla görüştüklerini belirterek şöyle devam etti: "Ukrayna da Rusya da hesap kitabımız olmadığını gördü. Bizim hesabımız insan. Bizim kültürümüzde insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu var. Bu bir sabır işi. Her iki heyet de bu sorun çözülecekse Türkiye önemli rol oynayacak diyor. Türkiye garantör ülkelerden biri olacak. Bunun bu noktaya gelmesi ülkemiz için kıymetli bir şey. Dünyanın daha güçlü ülkeleri var. Ama mesele Türkiye üzerinde yoğunlaşıyorsa duruşumuz önemli."15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTIToplantıya katılan gençlerden biri Binali Yıldırım'dan 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlatmasını istedi. O geceyi hatırlamak bile istemediğini ifade eden Yıldırım, "15 Temmuz anlatılmaz yaşanır. O geceyi hatırlamak bile istemiyorum. Ama gençlerin unutmasını istemiyorum. O gece, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının istiklal mücadelesi vererek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti 'ni kurduktan sonra bağımsızlığımıza yönelik en hain saldırıydı. Askerin üniformasının içine girmiş, kafaları formatlanmış bir terör örgütü mensubundan bahsediyoruz. Vergilerle alınan uçakları tankları gasp ediyorlar. Allah bir daha böyle bir alçaklık göstermesin" diye konuştu.METAVERSE TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ DE SORULARI YANITLADISanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş hali olarak görülen metaverse teknolojisiyle ilgili de soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, bu teknolojinin herkes için yeni olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili araştırmalar yaptığını anlatan Yıldırım, "Uzmanların tanımlarını okudum. Hepsinden bir şeyler aldım kendime göre bir tanım geliştirdim. Benim için metaverse ikinci bir kainat demek. Evrende ne varsa aynılarını geliştirebileceğimiz bir ortamdan bahsediyoruz" diye konuştu. Yıldırım şöyle devam etti: "Anlık karşılıklı iletişim var. Bu kripto varlıklar konusunu da finans sektörüyle sınırlı düşünmemek lazım. İnsanların ihtiyacı olan her alanda kullanabileceğimiz bir şey. Bankaların tamamının yaptığı işi yüz kişiyle yapabilecek bir sistem. Bu bir açık kodlu yazılım. Bu teknolojiyi reddetmek yerine bunu zararlı amaçlara kullanılmasını önleyici mevzuat oluşturma ihtiyacı var. Kayıt dışı paralar uyuşturucu ya da sanal kumardan kazanılan paralar sisteme sokulmaya çalışılıyor. Rezerv paralar var. Bunlar Ukrayna Rusya krizinde görüldü silah olarak kullanmaya başladılar."'ÇİFTE STANDART VAR' İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kültürpark 'ta kesilen palmiye ağaçlarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Binali Yıldırım, 2013 Mayıs ayının sonunda yaşanan Gezi olaylarını hatırlatarak " İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş 12 ağacın yerini değiştirmeye karar vermişti. Orada başlayan olaylar Gezi Olayları adıyla aylarca sürdü. Sosyal medya etik olmayan yöntemlerle milleti galeyana getirecek görüntüler paylaştı. Ağaçların yeri değişiyor diye kıyameti koparanlar daha sonra İstanbul'daki asırlık çınarları bir gecede katlettiler. Neymiş ağaçlar kanser olmuş. Burada da aynısını yapmışlar ama kimseden ses çıkmıyor. Çifte standart var. Yeşillikse parti ve ideoloji gözetmeden hareket edilmeli. Bir duyarsızlık gördüm ve üzüldüm. Kanserin tedavisi var ağaçların da tedavisi olur. Kestikten sonra özrü kabahatinden büyük. Ne yaptınız da sonuç alamadınız ve bu tedbire başvurdunuz? Halkın katılımını destekleyip demokrat olduğunu iddia edenlerin halka haber vermeden asırlık mirası yok etmesinin hoş görülecek bir tarafı yok. Bunun hesabı sorulmalı. Nasıl sorulacağına da siz karar vereceksiniz" dedi.Seçim kanunu değişikliği hakkında bir üniversite öğrencisinin sorusunu yanıtlayan AK Parti'li Yıldırım, muhalefetin 'AK Parti seçimleri kaybetmekten korkuyor' sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Kaybetmeyeceğiz, onun için korkmuyoruz. Muhalefet her zaman böyle düşünür onu yadırgayacak bir şey yok. Biz 15 kez karşılaşmış 15 kez açık ara galip gelmişiz. Biz milletimiz için halis duygularla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve biz bu yaşa geldik evimizde geçirdiğimiz vakit dışarda geçirdiğimizin onda biri kadardır. Seçim kanununda eleştirilecek hiçbir şey yok. Herkes ittifak kurabilir, hiçbir sınırlama yok ama herkesin oyu kendine. Başkasının oyuyla milletvekili seçilemeyecek. Bir haksızlık düzeltildi burada. Kendilerini acındırmak için söylüyorlar. Kararı vatandaş verecek en sonunda."

Buluşmada Binali Yıldırım, gençlerle birlikte 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyledi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,