Bakan Varank: "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı" - Son Dakika

Bakan Varank: "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı"

11.05.2021 12:37
Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine dair değerlendirmede bulundu.

Varank, paylaşımında "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0,7 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,6 artış gösterdi." bilgilerine yer verdi.

Mart ayı verileriyle beklentileri aşan sanayi üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttığını belirten Varank, "Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Türkiye'de sanayi üretiminin aylık ve yıllık değişimlerinin yanı sıra G-20 ülkelerinde sanayi üretiminin ilk çeyrekte elde ettiği yıllık değişimleri gösteren grafiği de paylaştı.

Buna göre Türkiye, verisi açıklanan ülkeler arasında, Çin ve Arjantin'in ardından üçüncü sırada yer aldı. Sanayi üretimi ilk çeyrekte ABD, Almanya, Rusya ve Japonya'da düşüş gösterdi.

Mustafa Varank, Twitter, G-20, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı' - Son Dakika Ekonomi


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