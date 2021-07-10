Bakan Varank, Sanayi Mektebi Müzesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2018 yılında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Sanayi Mektebi Müzesi'nin açılış programına katıldı. Bakan Varank, açılışın ardından müzenin bölümlerini gezdi. Sanayi Mektebi Müzesi bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyer ve öğreticilerle bir araya geldi. Bakan Varank, burada Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan'la da bir süre sohbet etti.