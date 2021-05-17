Bakan Varank: "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi sektörünün başarılı performansının istihdama katkı vermeye devam ettiğini belirterek, "Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini değerlendirdi.

"Sanayi sektörünün başarılı performansının istihdama katkı vermeye devam ettiğine" dikkati çeken Varank, "Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, aylara göre sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam sayılarının bulunduğu grafiğe de yer verdi.