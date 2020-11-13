Bakan Varank: "Sanayi üretim endeksinde, ara malı ve sermaye malı üretimindeki yıllık çift haneli artış, büyüme dinamiği açısından çok olumlu."
13.11.2020 10:47
Bakan Varank: "Sanayi üretim endeksinde, ara malı ve sermaye malı üretimindeki yıllık çift haneli artış, büyüme dinamiği açısından çok olumlu."
Bakan Varank: "Sanayi üretim endeksinde, ara malı ve sermaye malı üretimindeki yıllık çift haneli artış, büyüme dinamiği açısından çok olumlu."
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: 'Sanayi üretim endeksinde, ara malı ve sermaye malı üretimindeki yıllık çift haneli artış, büyüme dinamiği açısından çok olumlu.' - Son Dakika Ekonomi
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