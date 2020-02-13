Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık.

Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

"Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı." bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:

"Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi."

Mustafa Varank, Twitter, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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