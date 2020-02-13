Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı - Son Dakika

Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

"Aralık 2019'da sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı." bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:

"Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi."

Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

Mustafa Varank, Twitter, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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