Bakan Varank: "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha...

6 saat önce

Bakan Varank: "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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