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Bakan Varank: "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha...
6 saat önce
Bakan Varank: "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:18 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor."
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