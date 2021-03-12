Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Pandemiye rağmen sanayi sektörü son bir yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu. Ocak ayı sanayi üretimimiz geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4, bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı. Bu verilerle ocak ayında da yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kimya Sektör Platformu tarafından düzenlenen 'Türkiye Kimya Sektör Şurası'na video konferans ile katıldı. Programa Varank ve Pekcan'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Kimya Sektör Platformu Başkanı Adil Pelister katıldı. Bakan Varank, pandemiye rağmen sanayi sektörünün son 1 yılda 337 bin ilave istihdam oluşturduğuna dikkat çekerek, "İmalat sanayimizin salgının ortaya çıkardığı olumsuz koşullardan hızla ve maharetle sıyrılması aslında beklediğimiz bir durumdu. Gerek yatırım istatistiklerinden gerekse organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi verilerinden biz bunu zaten görebiliyorduk. Yakaladığımız bu ivme ile 2021 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. Bu sabah açıklanan sanayi üretim endeksi verilerine göre ocak ayı sanayi üretimimiz beklentileri oldukça aşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4, bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı. Bu verilerle ocak ayında da yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk" dedi.