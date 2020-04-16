Bakan Varank: Sanayici lehine önemli adımlar attık - Son Dakika
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Bakan Varank: Sanayici lehine önemli adımlar attık

6 saat önce

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uygulama Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin, "Sanayicinin taleplerini dikkate aldık, sanayici lehine önemli adımlar attık" dedi.

Bakan Varank: Sanayici lehine önemli adımlar attık, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uygulama Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin, "Sanayicinin taleplerini dikkate aldık, sanayici lehine önemli adımlar attık" dedi.

Bakan Varank, OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin, yazılı açıklamada bulundu. Bakan Varank, yönetmelik değişikliğini ekip arkadaşlarıyla beraber titiz bir değerlendirme ve analiz sürecinin sonunda tamamladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Sanayicinin taleplerini dikkate aldık, sanayici lehine önemli adımlar attık. Aldığımız tüm kararların sanayimize katma değer olarak dönmesi en büyük arzumuz. Yönetmelikle birlikte sanayi parsellerinde inşaat alanı kullanım kapasitesini arttırdık. Toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 10'u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde emsal 1.00 olarak belirlenebilecek. Yine OSB katılımcılarının, kendi ihtiyaçları için rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkan tanıdık."

'OSB'LERİN İŞLEYİŞİNDE SADELEŞMEYE GİTTİK'

Geri dönüşüm sektöründen gelen talepleri duyduklarını ve OSB'ye ait teknik altyapı alanlarında geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulabileceğini belirten Bakan Varank, "Sanayicinin mağdur olmasını engellemek adına, OSB'de kurulmasına izin verilmeyen tesisler hakkında nihai kararı Bakanlığa bıraktık. Süre uzatımı verilmesi uygulamasına yapı kullanma izni almış ancak henüz iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcıları da dahil ettik. OSB organlarının görevlerinde ve işleyişinde düzenlemeler yaptık. OSB'lerin işleyişinde dijitalleşmeye ve bürokraside sadeleşmeye gittik" ifadelerini kullandı.

'EMEKÇİLERİN SAĞLIĞI KORUNMALI'

Bakan Varank, planlı sanayileşmenin sürdürülebilir büyüme açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aldığımız kararların ekonominin bel kemiği olan sanayi sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. KOVID-19 sebebiyle yaşadığımız bu zorlu süreçte sanayicilerimize büyük görevler düşüyor. Üretimin devamını sağlamak adına onların yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Sanayicilerimizden beklentimiz ise, tesislerinde iş güvenliğini en üst seviyeye çıkartarak emekçilerimize sahip çıkmaları. Sanayi tesislerine bu dönemde uygulamaları gereken kuralları ilettik. Üretimin ve istihdamın sürekliliği kadar, emekçilerimizin sağlığının da korunması sanayicilerimizin en kritik görevlerinden biri."


Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Varank, OSB, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:54 Kaynak: DHA

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