Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını...
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Bakan Varank: "Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını...

1 saat önce

Bakan Varank: "Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz."

İşçi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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