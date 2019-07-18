Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Sandalye Fabrikası'nda sandalye boyadı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bakan Varank, Sandalye Fabrikası'nda sandalye boyadı

3 saat önce

Zonguldak'ta mobilya ve yapı fuarının açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sandalye Fabrikası'nın üçüncü tesisinin açılışını yaptı.

Bakan Varank, Sandalye Fabrikası'nda sandalye boyadı, System.String[]
Zonguldak'ta mobilya ve yapı fuarının açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sandalye Fabrikası'nın üçüncü tesisinin açılışını yaptı. Bakan Varank, fabrikanın 60 ülkeye ihracat yaptığına dikkat çekerek "2020 hedeflerinde 12 milyon dolar ihracat yapmak var" diye konuştu.

Çaycuma'da fuar açılışı sonrası Organize Sanayi Bölgesi'ne gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sandalye Fabrikası'nın yeni üretim tesislerinin açılışını yaptı. Bakan Varank, üretim bantlarından çıkan sandalyeleri inceleyerek önce maket bıçağı ile kullanıma hazır hale getirmek için temizledi ardından da yaldızla boyadı.

Ali Karakaş ve oğulları Sertaş, Aytaç ve Güntaş'ın sahibi olduğu fabrikanın üçüncü üretim tesisini gezerek üretilen sandalyeleri inceleyen Bakan Mustafa Varank, üretim bantlarında çalışan personeller ile de yakından ilgilenerek üretim hakkında bilgi aldı.

Bakan Mustafa Varank, eline aldığı fırça ile üretim bandından çıkan sandalyeyi boyadı. Bakan Varank beraberinde Bartın, Zonguldak ve Karabük valileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sandalyelerin ihracatı hakkında bilgi aldı.

Sandalye fabrikasının açılışında konuşan Bakan Mustafa Varank, "Sandalye Fabrikası burası 60 ülkeye ihracat yapan bir fabrika. 2020 hedeflerinde 12 milyon dolar ihracat yapmak var. Hatta bütün üretimini ihracat yapmak istiyorlar. Yerle alakalı birtakım sıkıntıları var. Bu konuda da çözüm bulursak burada yatırımlar devam edecek. Personel sayısını da üçe katlamış olacak. Ben hayırlı olsun diyorum" dedi.

Bakan Varank, ziyaret ettiği tesis hakkında bilgiler aldıktan sonra tesisten ayrıldı. - ZONGULDAK
Mustafa Varank, Zonguldak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta e-teminat uygulaması 1 Eylül'de başlıyor Yargıtay, mali müşavir cinayetinde karısına ve sevgilisine verilen cezayı bozdu Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:23:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Sandalye Fabrikası'nda sandalye boyadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]