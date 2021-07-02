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Bakan Varank Şanlıurfa'da Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine Katıldı - Son Dakika

Bakan Varank Şanlıurfa'da Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine Katıldı

02.07.2021 14:09
Bakan Varank Şanlıurfa'da Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine Katıldı, System.String[]

ŞANLIURFA'DA İSTİHDAMI ARTIRACAK YATIRIMLAR HAYATA GEÇİYORBir dizi temaslarda bulunmak açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen toplu açılış töreni ve temel atma törenine katıldı.

ŞANLIURFA'DA İSTİHDAMI ARTIRACAK YATIRIMLAR HAYATA GEÇİYOR

Bir dizi temaslarda bulunmak açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen toplu açılış töreni ve temel atma törenine katıldı. Bakan Varank Şanlıurfa'ya yatırımlarımız devam edecek dedi.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan şehri Şanlıurfa'da, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı himayesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Belediyesi'nin desteklediği proje ile Organize Sanayi Bölgesinde 67 milyon TL'lik destekle hayata geçirilen 5 projenin toplu açılış ve temel atma töreni Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

BAKAN VARANK: " ŞANLIURFA'YA YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank: "Şanlıurfa'mızın üretimine, istihdamına çok önemli katkılar sunacak yeni projelerin ve temel atmaları için Şanlıurfa'dayız Urfa'mız, köklü kültürü ile ve muazzam potansiyeliyle bizlerin gönlünde çok müstesna bir yere sahiptir. Hem Urfa'mız hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli 5 projenin resmi açılışı ve temel atma töreni için Şanlıurfa'da bir araya geldik. Bu 5 projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 100 Milyon TL'yi buluyor. Bu yatırımlar Şanlıurfa'nın ekonomik gücüne ve iş gücüne önemli bir katkı sunacak" dedi.

BAŞKAN BEYAZGÜL: "GENÇLERİMİZİN İSTİHDAMI İÇİN FABRİKALARIMIZIN TEMELİNİ ATTTIK"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: " Şanlı şehrimiz tarih, turizm, gastronomi ve tarım şehri olmakla birlikte genç nüfusumuzun fazla olması nedeniyle işsizlik ve istihdam sorunu ortaya çıkmıştır. Bizler de büyükşehir belediyesi olarak gençlerimizin istihdamına destek vermek için harekete geçerek Organize Sanayi Bölgesinde fabrika kurabileceğimizi fark ettik bugün de fabrikalarımızın temelini atıyoruz. Bir müjdeyi de buradan vermek istiyorum burada çalışan kardeşlerimiz için 1+1 ve 2+1 olmak üzere konutların da yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bir sonraki açılışımız buradaki konutlar için olur" diye konuştu.

VALİ ABDULLAH ERİN: "ANAHTAR TESLİM FABRİKA MODELİ ŞANLIURFA'DAN ÖRNEK ALINIYOR"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise son 10 yılda Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlar konusunda önemli bir artış gözlendiğini belirterek hükümetimizin destekleri ve Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde Şanlıurfa'da başlatılan anahtar teslimi fabrikalar projesi diğer şehirlere de örnek teşkil etmeye başladı" ifadelerine yer verdi.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülende Açanal da programda bir konuşma gerçekleştirdi. Milletvekili Açanal Şanlıurfa'nın gelişimine katkı sağlayacak bu yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ederken Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise konuşmasında Şanlıurfa'nın ayakkabı anlamında hayallerinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi de açılış ve temel atma töreninde birer selamlama konuşması yaptılar.

Konuşmaların ardından ayakkabı fabrikasını gezen Bakan Varank, işçilerle sohbet etti. Çalışanlarla birlikte ayakkabı yapan Bakan Varank bugünün tarihini yaptığı ayakkabının altına not düştü.

Bakan Varank Şanlıurfa'da Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine Katıldı

Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakan Varank Şanlıurfa'da Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine Katıldı - Son Dakika


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