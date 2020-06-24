Bakan Varank: "SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün testi geçtiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün test videosunu paylaştı. SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini açıklayan Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti. Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün" dedi.

(iHA)