Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Sarıkamış'ta Kar Motoru Kullandı

Bakan Varank, Sarıkamış'ta Kar Motoru Kullandı

1 saat önce

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere yaklaşık 39 ülkenin büyükelçisi ile birlikte Kars'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sarıkamış'ta kar motoru kullandı.

Bakan Varank, Sarıkamış'ta Kar Motoru Kullandı, System.String[]
Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere yaklaşık 39 ülkenin büyükelçisi ile birlikte Kars'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sarıkamış'ta kar motoru kullandı. Bakan Varank, kar raftingi öncesinde büyükeliçilerle Sarıkamış Kayak Merkezi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2 Mart Cumartesi günü başlayacak 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali kapsamında yarışmacılar kristal kar üzerinde kar raftingi yaptı. Bakan Mustafa Varank da, bir süre berberindeki büyük elçilerle birlikte kar raftingi hazırlıklarını izledi.

Öte yandan 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali yarın start alacak. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:32 Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Kars, Sarıkamış, Güncel
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