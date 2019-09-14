Bakan varank 'savaşan iha'lar" yarışmasını izledi

Sabayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA'lar" yarışmasını izledi, yarışmacılarla biraraya geldi.

Bakan Varank, Yenikapı Miting Alanı'nda İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen 'Savaşan İHA'lar" yarışmasını izledi. Burada yarışmacılarla bir araya gelerek incelemelerde bulunan Varank, bir İHA uçurdu.

AYAKLARI YERE BASMAYAN FESTİVAL

17 Eylül'de Atatürk Havalima'nında başlayacak olan TEKNOFEST ile iligili olarak Varank, "Arkadaşlar ayakları yere basmayan tek festival olan TEKNOFEST, uzay havacılık ve teknoloji fuarının yarışma bölümleri için Yenikapı'dayız. Biliyorsunuz bu festival 7'den 77'ye, tüm halkımızda bir heyecan oluşturuyor. Onları teknoloji ile buluşturmak için yaptığımız bir festival. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin geleceğin teknolojilerinde yetişmesini, bu alanlarda çalışmasını istiyoruz. Bu manada festival çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalarımız çok önemli. 19 tane yarışma var. Savaşan İHA'lardan, insansız su altı sistemlerine kadar bilişim yarışmaları var. Bugün savaşan İHA'lar yarışmaları için buradayız. Bugün yarışmacılar kendi ürettikleri İHA'ları otonom bir biçimde, yani kullanıcı olmadan uçurmayı, daha sonra havada yine otonom bir şekilde yakaladıkları diğer İHA'ları yapay zeka teknolojisini kullanarak onlara kitlenmeyi ve daha sonra otonom bir şekilde inmeyi gerçekleştirdikleri parkurlardan oluşan bir yarışma için buradalar. Heyecanı gördünüz. Biz de heyecanlandık. Dediğim gibi geleceğe yapılan en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna biz inanıyoruz. Biz Türkiye'yi özellikle havacılık ve uzay teknolojileri alanında lider ülke konumuna getirmek istiyoruz. Bunu da insanlarımızla yapacağız ve burada yetiştirdiğimiz gençlerimiz, öğrencilerimiz belki de gerçekten ileride üreteceğimiz son teknoloji savaşan İHA'ların tasarımcısı olacaklar. Bu manada çok mutluyuz. Teknofest ayın 17'sinde başlıyor, 22'sine kadar devam edecek. Biz tüm İstanbulluları, tüm Türkiye'yi Teknofest'e bekliyoruz. Gelsinler, milli teknoloji hamlesi kapsamında ülkelerinin neler başarabildiğini görsünler. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, düzenleyici kurumlardan bir tanesi olarak TÜBİTAK ve diğer ilgili kuruluşlarımızla Atatürk Havalimanı'nda olacağız. Gençlerimize, vatandaşlarımıza kendi ürettiğimiz teknolojilerimizi sunacağız. Bu manada birçok firma ve kurum da stantlarıyla vatandaşlarımızla buluşacaklar" şeklinde konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZDAKİ TEKNOLOJİ ATEŞİNİ TUTUŞTURMAK İSTİYORUZ"

TEKNOFEST'i uluslararası bir festival haline getirmek istediklerini vurgulayan Varank, "Festivali uluslararası bir kapsama dönüştürmek istiyoruz. Bunu geçen sene de söylemiştik. Bakın burada savan İHA yarışmasında yarışan Endonezya'lı bir takım var. Ki bu sene Ukrayna'dan, Rusya'dan hava araçları gelecek. Hem araçlarını sergileyecekler hem de gösteriler yapacaklar. Biz festivalimizi uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz. Geçen sene 550 bin katılımcı vardı, bu sene 1 milyondan fazla katılımcı bekliyoruz. ve vatandaşlarımızdaki bu teknoloji ateşini tutuşturmak istiyoruz" dedi.

"S-400 ÜLKEMİZİN BİR İHTİYACIYDI"

Açıklamasında 'İhtiyaç doğrultusunda ülkemiz için ne gerekiyorsa o yönde adımlar atıyoruzö ifadelerine yer veren Varank, 'Tabii ki ülkelerin ihtiyaçlarına göre hangi savunma sanayii ürünlerine yatırım yapacakları ya da hangi savunma sanayi ürünlerini kullanacakları ülkelerin takdirlerinde. Biz ihtiyaçlarımız doğrultusunda ülkemiz için ne gerekiyorsa o yönde adımlar atıyoruz. Eğer Ruslar ile ilgili, böyle bir uçakla ilgili bir adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Rusya'da bir havacılık fuarına katıldık. Orada inceledik. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat Putin'i bu festivale davet etti. Gelin siz de ürünlerinizle burada olun hem Türkiye sizi tanısın hem de siz de kendinizi Türkiye'ye tanıtın diye. Dediğim gibi; ülkemizin ne ihtiyacı varsa biz bu adımları atmaktan çekinmeyiz. S-400 ülkemizin bir ihtiyacıydı. Kamuoyundaki tartışmaları biliyorsunuz. Uluslararası arenada yapılan tartışmaları biliyorsunuz ama biz ihtiyacımız olan bu sistemleri aldık. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için adım atmaktan biz hiçbir zaman

çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

"YERLİ OTOMOBİL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Üzerinde çalışılan yerli otomobil ile ilgili soruya ise Bakan Varank, "Ben açıkçası yerli otomobil hakkında çok konuşmak istemiyorum. Vatandaşlarımızın haklı eleştirileri olabiliyor bu iş çok uzadı diye. İnşallah Aralık ayında prototipi çıkacak. Bunu başarabilirsek vatandaşımızla, gazetecimizle, kamuoyumuzla paylaşacağız" dedi.