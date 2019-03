Bakan Varank, Şebinkarahisarlılarla Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "FETÖ'nün bir belediyeler imamı olduğu ortaya çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "FETÖ'nün bir belediyeler imamı olduğu ortaya çıktı. Bu terörist birkaç ay önce Ankara'da saklandığı ininde yakalandı, şimdi adalet önünde hesap veriyor. Bu FETÖ'nün belediyeler imamına Sarıyer Belediyesi'nin tüm imkanları seferber edilmiş. Düzmece ihalelerle, hiçbir karşılığı olmayan faturalarla Sarıyer Belediyesi'nden Pensilvanya'ya para aktarılmış." ifadelerini kullandı.



Varank, Sarıyer'de "Şebinkarahisarlılar Buluşması"na katıldı.



Etkinlikteki konuşmasında doğudan batıya, kuzeyden güneye, memleketin her köşesinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Varank, AK Parti'nin 7 bölge 81 ilin tamamında siyaset yapabilen, doğuda da batıda da aynı dili konuşabilen bir parti olduğunu söyledi.



Türkiye'nin her tarafında yaptıkları ziyaretlerde, çoğu şeyi de yakından gördüklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:



"AK Parti belediyeciliğinin şehirlerimize kattığı değer, şehirlerimize kattığı farklı hava çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Genel ile yerelin uyumunun yakalandığı şehirlerimizde hizmetlerin katlandığını, yılların problemlerinin çözüldüğünü, şehirlerimizin güzelleştiğini görüyoruz.



Tabi bir şeyi daha görüyoruz.



CHP belediyelerinin nasıl iş bilmez olduğunu, hizmet etmek yerine belediye kasalarını nasıl boşalttıklarını... Tabi bu da çok açık şekilde karşımıza çıkıyor.



Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle söylüyor; CHP belediyeciliği çukurdur, çamurdur, çöptür, susuzluktur. Gittiğim her CHP belediyesinde istisnasız bunları gördüm."



Bakan Varank, Çanakkale'de ilçe belediyelerin bile yaptıklarını yapamayan bir merkez belediyesi bulunduğu, Hatay'ın ana caddelerinin eski köy yollarından hallice çukurlarla dolu olduğu, Aydın'da insanların tuzlu su içmek zorunda bırakıldığı, Yalova'nın 5 yılını kaybetmiş, belediyesi borçlarla hacizlerle boğuşan, çöpü bile toplanamayan bir il olduğu yorumunda bulundu.



"CHP demek maalesef yerinde sayan şehirler demek." ifadelerini kullanan Varank, şunları söyledi:



"Üzülerek söylemeliyim ki, şu içinde yaşadığımız, İstanbul'un incisi Sarıyer de maalesef 10 yıldır yerinde sayıyor.



Türkiye büyüyor, İstanbul gelişiyor ama Sarıyer yerinde sayıyor, hatta geriye gidiyor.



Sarıyer'de de borç batağına saplanmış, kasası boşaltılmış bir belediye var.



Güya derman belediyeciliğinden bahsediyorlar ama aslında bunların belediyeleri yönetecek takati kalmamış.



Sarıyer gerçekten CHP belediyeciliğinin en çukur örneklerinden biri.



Bazı şeyleri burada paylaşmak zorundayım.



Bunları Sarıyerli kardeşlerimin, burada oturan vatandaşlarımızın bilmesi lazım.



Sarıyer 10 yıldır CHP'nin yönetiminde.



Bu 10 yılda Sarıyer'e neredeyse çivi çakılmadı desek yeridir.



Buna rağmen belediyenin şu anda 500 milyon liranın üzerinde borcu var.



Bu tutara iştirakler de dahil değil.



Paralar nerelere gitmiş diye bakıyorsunuz.



Lüks makam araçlarına, aylığı 4 milyonu geçen kira ve yakıt masraflarına gitmiş."



Bu durumların gazetelere de yandığını dile getiren Varank, israfın, keyfiliğin Sarıyer Belediyesi'nde alıp başını gittiği yorumunu yaptı.



"Sarıyer Belediyesi'nden Pensilvanya'ya para aktarılmış"



Bakan Varank, "Daha da vahim bir durumla karşı karşıyayız.



FETÖ'nün bir belediyeler imamı olduğu ortaya çıktı. Bu terörist birkaç ay önce Ankara'da saklandığı ininde yakalandı, şimdi adalet önünde hesap veriyor.



Bu FETÖ'nün belediyeler imamına Sarıyer Belediyesi'nin tüm imkanları seferber edilmiş.



Düzmece ihalelerle, hiçbir karşılığı olmayan faturalarla Sarıyer Belediyesi'nden Pensilvanya'ya para aktarılmış. Doğu'da, Güneydoğu'da malum partinin belediyeleri nasıl milletin vergilerini Kandil'e peşkeş çektiyse burada da vergileriniz Pensilvanya'ya peşkeş çekilmiş.



Tabi o paralarla ne yapıldığını sizler iyi biliyorsunuz.



Maalesef Sarıyer'de böyle vahim bir tabloyla karşı karşıyayız.



Bu tablo karşısında bize düşen Sarıyer'in dününü, bugününü çalanlara Sarıyer'in yarınını teslim etmemektir." ifadelerini kullandı.



Sarıyer'in İstanbul'un en gözde ilçelerinden birisi olduğunu belirten Varank, ilçenin 10 yılını çalanlara 5 yıl daha kaptırmamak gerektiğini söyledi.



CHP'nin Sarıyer için kullandığı "10 artı 5" sloganına atıfta bulunan Varank, bu hesabın sonucunun, "10 artı 5 eşittir sıfır" anlamına geldiğini, CHP'nin artık sıfırı tükettiğini, Sarıyer'i yerinde saydırdığını kaydetti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tabi diğer yandan kurdukları kirli ittifakı biliyorsunuz.



Terör siyaseti yürütenlerle açıkça kol kola girdiler. 'Doğu benim, batı senin.' diye paylaşım yapıyorlar.



Sarıyer'de bu kirli ittifak da eskiye dayanıyor.

Terörden hüküm giymiş, istismar siyasetinin temsilcilerine, belediye araçlarından nasıl tahsis edildiğini de biliyoruz. Maalesef bu tablo Sarıyer'in hak ettiği tablo değil.



Sarıyer'in hizmetlerle, İstanbul'a örnek olacak bir belediyecilikle anılması lazım.



Çünkü Sarıyer'e yakışan budur. ifadelerini kullandı.



AK Parti Adayı Salih Bayraktar'ın Sarıyer için bir şans olduğunu dile getiren Varank, onun tam bir Sarıyer sevdalısı olduğunu vurguladı.



"İmar barışına Sarıyer'de başvuranların oranı yüzde 73"



Varank, Bayraktar ailesinin tamamının Sarıyer sevdalısı olduğuna dikkati çekerek, Salih Bayraktar'ın, Sarıyer'deki mülkiyet ve imar sorununa sadece el atmakla kalmadığını, tüm Türkiye'de çözülmesinin yolunu açtığını anlattı.



Salih Bayraktar'ı "İmar barışının mimarı" olarak nitelendiren Varank, şunları söyledi:



"Bu işin kaynağı Sarıyer'dir.



Tabi bu sorun üstünden yıllarca oy toplayanlar, 10 yıl önce imzalı mektuplarla halka söz verenler hiçbir adım atamadılar.



Dahası Salih Bayraktar'ın mimarı olduğu imar barışını da sabote etmeye kalktılar. 'Bu iş olmaz.' diye Sarıyer'de yalanlar söylediler.



Sonra ortaya çıktı ki, Sarıyer Belediye Başkanı, yardımcıları, CHP Meclis üyeleri dahil birçoğu imar barışına başvurmuşlar.





Şu anda imar barışına Sarıyer'de başvuranların oranı yüzde 73.



Bu oran daha da artacak. Sarıyerliler, şunu çok iyi bilmeli, yapı kayıt belgesini alan Sarıyerli kardeşlerim artık 'Evim yıkılacak, evimden olacağım.' endişesi taşımasın. Devlet bu belgeyle resmen sizi tanıyor.



Bu yüzden yalanlara kesinlikle inanmayın. İnşallah o 10 yıldır postaya takılan tapular, 1 Nisan'dan sonra sizin elinizde olacak.



Hem de en makul rayiç bedel karşılığında. Bundan şüpheniz olmasın."



"Salih Bayraktar'ın Sarıyer için ortaya koyduğu vizyon çok önemli"



Mustafa Varank, Salih Bayraktar'ın Sarıyer için ortaya koyduğu vizyonun önemli olduğunu vurgulayarak, bu vizyonun tüm belediyeler için örnek olduğunu söyledi.



"Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Salih Bayraktar'ın tüm projelerinin benim de projem olduğunu buradan ifade etmek istiyorum." diyen Varank, tüm projelerde en ince detaylara kadar çalışıldığını bildirdi.



Toplumun tüm kesimlerinin düşünüldüğüne işaret eden Varank, şöyle konuştu:



"Sadece bugünün değil, gelecekteki Sarıyer'in ihtiyaçları gözetilmiş.



Salih abimiz büyük bir titizlikle muazzam bir vizyon ortaya koymuş.



Bu vizyon, Sarıyer'in tarihi dokusunu en iyi şekilde muhafaza ederek semtimizi modern bir yaşam alanına dönüştürmeyi amaçlıyor.



Öncelik bu ülkenin yarınlarına, nitelikli eğitim ve istihdama verilmiş.



Çocuklarımız ve gençlerimiz için, hayal güçlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri mekanlar kurulacak.



Bilim ve teknoloji kampüsü, yazılım okulu ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri bu örneklerden sadece birkaçı."



Salih Bayraktar'ın diğer projeleri hakkında katılımcılara bilgi veren Varank, Bayraktar'la Sarıyer'in önünde önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.



Varank, CHP'nin 10 yılda Sarıyer'de kaybettirdiklerini gören vatandaşların, Bayraktar'a destek vereceğini, Sarıyer'in bir 5 yıl daha kaybetmemesi gerektiğini söyledi.



Bakan Varank, "İnşallah 31 Mart, Sarıyer'de hizmetlerin başlayacağı tarih olacak.



Tabi sadece Sarıyer yetmez.



Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İstanbul'da tam uyumu yakalamamız lazım.



Hizmet ustası Binali Yıldırım ile birlikte inşallah İstanbul'da hizmetler katlanacak.



Sarıyer'de Salih Bayraktar, Büyükşehir'de Binali Yıldırım, ülkenin başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.



Tam bir yıldızlar karması. Bu ekip Sarıyer'i uçurur, İstanbul'u uçurur. Bundan şüphemiz yok. Cumhur İttifakımızın MHP İlçe Başkanı'na da verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Programa, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, MHP Sarıyer İlçe Başkanı Ünsal Bilgiç ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da katıldı.



Toplantının ardından Bakan Varank'a çiçek takdim edildi, aile fotoğrafı çekildi.

