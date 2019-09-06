Son Dakika Haberleri: Bakan varank: seyir füzesi som-b2'nin atış testi başarıyla gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel Haber

Bakan varank: seyir füzesi som-b2'nin atış testi başarıyla gerçekleştirildi

45 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan varank: seyir füzesi som-b2'nin atış testi başarıyla gerçekleştirildi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakan Varank, Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen füze için, "Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.



Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toplumsal konuları şarkı yapan Ezhel'in klibi trend listesinden kaldırıldı
HDP önündeki eylem: Kürt oğlu Kürt'üm, HDP'nin kapatılması için ne yapılacaksa hazırım Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:23:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan varank: seyir füzesi som-b2'nin atış testi başarıyla gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]