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Bakan Varank, Sinop'ta AK Parti teşkilatıyla buluştu - Son Dakika

Bakan Varank, Sinop'ta AK Parti teşkilatıyla buluştu

16.07.2021 23:28
Bakan Varank, Sinop'ta AK Parti teşkilatıyla buluştu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sinop'ta AK Parti teşkilatı ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sinop'ta AK Parti teşkilatı ile bir araya geldi.

Varank, Samsun'daki çeşitli temaslarının ardından geldiği ilde, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda AK Parti İl Teşkilatıyla buluştu.

Bakan Varank'ı Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun karşıladı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, dün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu anımsatarak "Yabancı güçlerin maşası olan bir terörist güruhun bu milletin parasıyla alınmış silahları nasıl kendi ülkesinin vatandaşlarına doğrulttuğunu bundan 5 yıl önce gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin feraseti ve güçlü duruşuyla bu terörist alçak grubun eylemini geri çevirmeyi başardık." diye konuştu.

Varank, ülkede ne zaman bir sıçrama olsa birtakım ellerin devreye girdiğine dikkati çekerek 15 Temmuz'da "Artık Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız bir ülkedir, bundan sonra darbeye geçit yoktur" denildiğini vurguladı.

O günden bu yana ülkede tam bağımsız politikaları uygulamak üzere gayret gösterdiklerini ifade eden Varank, "Bu dünyada ayakta kalmak ve çocuklarınıza yaşanabilir bir ülke bırakmak istiyorsanız yapabileceğiniz tek şey kendi politikalarınızı, tam bağımsız siyaset anlayışınızı geliştirmek ve her alanda bağımsız olmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, 19 senedir bunu gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirterek özgüveni yüksek nesiller oluşturmanın AK Parti siyasetinin en önemli başarılarından olduğuna işaret etti.

"Sanayi altyapısının ihtiyaçlarını değerlendireceğiz"

Sinop'a kazandırdıkları projelerin açılışını yapmak ve gelecek dönemde kazandıracakları vatandaşların refahını artıracak projelerin temelini atmak üzere şehre geldiklerini anlatan Varank, sanayiciler ve işçilerle de bir araya gelip sanayi altyapısının ihtiyaçlarını değerlendireceklerini dile getirdi.

Varank, 19 senede ülkede yaptıkları altyapı yatırımları, sıfırdan inşa ettikleri Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi ve gençlere güvendiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bugün bizim geliştirdiğimiz insansız hava araçları (İHA) sayesinde dünyada savaş doktrinleri değişiyor. Biz sahada bizzat çatışmalarda kullandığımız İHA'larla dünyanın gündemindeyiz. Firmalarımızın kapısını her gün başka bir ülke çalıyor. Bizim gençlerimiz her şeyi başarma kabiliyetine sahip yeter ki desteklensin. Biz de AK Parti hükümetleriyle Cumhur İttifakı ile beraber gençlerimizin önünü açıyoruz, onlara yatırım yapıyoruz. Emin olun bundan 10-20 sene sonra Türkiye yüksek teknoloji yarışında en önde gelen ülkelerden olacak, buna yürekten inanıyorum."

TCG Anadolu havuzlu çıkarma gemisini inşa ettiklerine değinen Varank, bu gemiye İHA'ların indirilip kaldırılmasıyla ilgili çalıştıklarını, bu projeyi bitirdiklerinde Türkiye'nin dünyada bunu başarabilen tek ülke olacağını vurguladı.

Varank, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmanın önemine işaret ederek Türkiye'nin Otomobili projesinin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

"Her dakika alanda olmalısınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çalışırken en önemli yoldaşlarının teşkilat mensupları olduğunu ifade eden Varank, teşkilat mensuplarına her dakika alanda olmaları çağrısında bulundu.

???????Bakan Varank daha sonra Sinop Sanayi ve Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Mustafa Varank, AK Parti, Türkiye, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, Sinop'ta AK Parti teşkilatıyla buluştu - Son Dakika Ekonomi


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