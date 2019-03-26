Bakan Varank, Siteler Esnafını Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kandil'in, Pensilvanya'nın, batının gözü bu seçimlerde.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kandil'in, Pensilvanya'nın, batının gözü bu seçimlerde. En ufak bir zayıflama emaresi gördüğünde bir köşede sinmiş bekleyen güçler, yine aynı hain tuzakları harekete geçirmek için bekliyorlar ama biz bunlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.



Bakan Varank, Siteler'de esnaf ziyaretinde bulundu.



İlk olarak Keresteciler Sitesi esnafıyla bir araya gelen Varank'a, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı eşlik etti.



Varank, burada yaptığı konuşmada, Ankara'da okurken Siteler'in farkında olmadığını, bu bölgenin değerini evleneceği zaman anladığını söyledi. O dönemde eşiyle 2 gün Siteler'deki mağazaları dolaştığını belirten Varank, "O zaman dedim ki 'Siteler diye bir yer varmış, ne kadar da değerliymiş. Bu site tüm Türkiye'de etkiliymiş. Buradan dünyaya ihracat yapılıyormuş.' Ben o zaman bunun farkında vardım." diye konuştu.



Mobilyada KDV indirimine yönelik sürenin uzatıldığını anımsatan Varank, "Bu, sizlerden gelen bir talepti. İşlerinizin açılarak devam etmesi için size katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Varank, Siteler esnafına katkı vermek ve onların daha sağlıklı alanlarda faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Biz Siteler'in değerinin, buradaki üretimin, burada üretilen katma değerin farkındayız. Üretim alanlarıyla, sanayi siteleriyle ilgili bütün konular bakanlığımızın uhdesinde. Biz daha sağlıklı alanlarda üretim yapabilsinler diye uzun vadeli, düşük faizli krediler vererek Siteler'imizi iyileştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Siteler'imizin bütün ihtiyaçlarını takip edeceğiz."



"Tek motivasyonları AK Parti'yi zayıflatma üzerine"



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde şehirlerin kaderlerine karar verecek yöneticilerin tayin edileceğine işaret eden Varank, karşılarında şehirleri ve ilçeleriyle ilgili proje ortaya koyan adayların olmadığını dile getirdi.



Bakan Varank, muhalefetin tek motivasyonun bu seçimde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak üzerine olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Şu anda görüyoruz ki 4 tane birbirine benzemez parti bir araya gelmiş, bir tane adayı ilçelerde, büyükşehirlerde destekliyorlar. Neden, şehirlerimize, ilçelerimize daha iyi hizmet etsin diye mi? Bu 4 parti bir tane adayı 'Bu aday Ankara'ya en iyisini yapacak' diye mi destekliyor? Hayır, onun için desteklemiyor. Onların varsa yoksa tek dertleri, 'Türkiye'de 17 yıldır devam eden, Türkiye'yi kalkındırmaktan başka gayesi olmayan bir siyasi harekete biz nasıl zarar veririz, biz nasıl tökezletiriz...' Bunun bir vesilesi olarak görüyorlar. Sizlerin sandığa giderken bunu düşüneceğinize eminim."



"Saldırıların üstesinden Cumhur İttifakı ile geleceğiz"



AK Parti belediyeciliği öncesinde Altındağ'ın "mezbelelik" bir halde olduğunu belirten Varank, AK Parti belediyeciliğiyle ilçenin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek bir yer haline getirildiğini vurguladı.



Varank, 17 yıllık Türkiye'yi kalkındırma mücadelelerinde her türlü kumpasla mücadele ettiklerine dikkati çekerek, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayretini sürdürdüklerini söyledi.



Cumhur İttifakı'nın vatan müdafaası içi bir araya geldiğini vurgulayan Varank, "Biz var olduğumuz müddetçe vatanımıza, bayrağımıza, milletimize yöneltilecek her türlü saldırının üstesinden Cumhur İttifakı ile geleceğiz." dedi.



Varank, seçimlere sadece yerel seçim gözüyle bakmayanlar olduğunu ifade ederek, "Kandil'in, Pensilvanya'nın, batının gözü bu seçimlerde. En ufak bir zayıflama emaresi gördüğünde bir köşede sinmiş bekleyen güçler, yine aynı hain tuzakları harekete geçirmek için bekliyorlar ama biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bunu da sizlerin desteği sayesinde yapabiliriz." diye konuştu.



Esnaf odalarına ziyaret



Bakan Varank, daha sonra Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası, Ankara Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ankara Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. Mobilya dükkanlarını gezen Varank, Siteler esnafıyla sohbet ederek, onların sıkıntılarını ve beklentilerini dinledi.



Varank, bir mobilya dükkanı ziyaretinde basın mensuplarına kestane ikramında bulundu. Ziyarette esnafa da Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarının maketi hediye edildi.

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