Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: 'Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Varank: "Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak...
6 saat önce
Bakan Varank: "Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak üretip Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz.
Bakan Varank: "Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak üretip Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:40 Kaynak: AA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak