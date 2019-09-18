Bakan Varank: "Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te...
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Bakan Varank: "Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz."
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