Bakan Varank: "Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz"

-"Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz"

-"Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız"

-"2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün, 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz"

-" Türkiye'nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz"

ANKARA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.