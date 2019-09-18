Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te...
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Bakan Varank: "Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te...

1 saat önce

Bakan Varank: "Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz" -"Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz" -"Ar-Ge harcamalarının...

Bakan Varank: "Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz"

-"Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz"

-"Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız"

-"2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün, 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz"

-" Türkiye'nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz"

ANKARA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Bakan Varank: Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te...

Türkiye, İşçi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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