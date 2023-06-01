Bakan Varank, son kabine toplantısından hatıra fotoğrafı paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün gerçekleşen kabine toplantısından bir fotoğraf paylaştı. Mevcut bakan kadrosuyla son toplantı olma özelliğini taşıyan kabine toplantısına ilişkin Bakan Varank, bir hatıra fotoğrafı paylaştı.

"HAKLI GURUR YAŞIYORUZ"

Paylaşımında Varank, "99. kabine toplantısı hatırası... Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde; 21 yıllık iktidarın ardından demokrasi şöleni gibi geçen 16. seçimini de kazanan gerçek bir LİDER'e karınca kararınca destek vermeye çalışmanın haklı gururu yüzümüze yansımış. Elhamdülillah!" dedi.

VARANK'TAN BOYU İLE İLGİLİ YORUMA ESPRİLİ YANIT

Varank, fotoğrafa bir kullanıcıdan gelen "Yalnız Mustafa Varank gerçekten kısaymış" yorumuna yanıt verdi. Varank, "Bu sefer yanımda Mehmet Nuri Ersoy bakanımız durmadığı için biraz fark eder zannediyordum" ifadelerini kullandı.