Bakan Varank, Sur Esnafını Ziyaret Etti
27 dakika önce
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır
'a gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank
, Vali Hasan Basri Güzeloğlu
ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Merkez Sur
ilçesi Gazi Caddesi esnafı ile buluşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu
, burada bulunan vatandaşlar ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada esnafla sıcak sohbetler yapan ve onların sorunlarını dinleyen Bakan Varank ve Vali Güzeloğlu
, bu sıkıntıların giderilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:33 Kaynak: İHA
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