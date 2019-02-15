Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Sur Esnafını Ziyaret Etti

Bakan Varank, Sur Esnafını Ziyaret Etti

27 dakika önce

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Varank, Sur Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi esnafı ile buluşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu, burada bulunan vatandaşlar ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada esnafla sıcak sohbetler yapan ve onların sorunlarını dinleyen Bakan Varank ve Vali Güzeloğlu, bu sıkıntıların giderilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Ruhsar Pekcan, Sur, Basri Güzeloğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Sanatçı Ferhat Tunç, İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor

Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın Dünyaca Ünlü Yıldız Orlando Bloom ve Katy Perry Nişanlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:00:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Sur Esnafını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]