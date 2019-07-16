Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan AB Yaptırımlarına tek cümlelik cevap Açıklaması
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Bakan Varank'tan AB Yaptırımlarına tek cümlelik cevap Açıklaması

2 saat önce

Yalova'da gemi indirme törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı sondaj çalışmaları ile ilgili Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına tek cümle ile cevap verdi.

Bakan Varank'tan AB Yaptırımlarına tek cümlelik cevap Açıklaması, System.String[]
Yalova'da gemi indirme törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı sondaj çalışmaları ile ilgili Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına tek cümle ile cevap verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki gemi indirme törenine katıldıktan sonra Altınova Belediyesi'ne geldi. Burada Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından karşılanan Bakan Varank ardından makama çıkarak ildeki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Belediyeden ayrılmadan önce anı defterini yazan bakan Varan oluşturulan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediyeden ayrılışı esnasında bir gazetecinin Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı sondaj çalışmaları sonrasında AB'nin aldığı yaptırım kararını hatırlatması üzerine Bakan Varank, "Sağlam dururuz Allah'ın izniyle" diyerek tek cümle ile cevap verdi.

Bakan Varank, daha sonra kara yolu ile ilden ayrılarak Ankara'ya hareket etti. - YALOVA
Avrupa Birliği, Yalova, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
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