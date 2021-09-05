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Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız - Son Dakika

Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız

05.09.2021 12:37

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi hakkında "Zulüm 1453'te başladı diyen Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin" ifadesi kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yayınladığı videoyla cevap verdi. Akşener'in videoda prompterı takip etmek için başını sağa sola çevirmesi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dikkatinden kaçmadı. Varank, "Prompterlı kameralar var onlardan alırsanız metni okumak için kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısı için gittiği Rize'de yaptığı konuşmada " Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına "zulüm 1453'te başladı" diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" sözleriyle yüklendiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den videolu yanıt gelmişti.

"DUYDUM Kİ BANA SALLAMIŞSIN, İFTİRADA BULUNMUŞSUN"

Akşener yayınladığı videoda Türk milletinin hiçbir ferdinin 1453'ü işgal olarak tanımlamayacağını belirterek, "Sayın Erdoğan, sana filenin sultanlarına destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki bana sallamışsın, iftirada bulunmuşsun. Bak sayın Erdoğan, kendisini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, sehven bile olsa 1453'ü işgal olarak tanımlayamaz. Zulüm 1543'de başladı diyemez, demeye dili varmaz" ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLETİMLE BERABER YÜRÜYORUM"

Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü;

"Aynı senin bakanlığının yaptığı gibi, şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez. En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım. Sadece ve sadece milletimle beraberim. Milletimle yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun. Artık milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle olan birlik ve beraberliğimize ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın."

Bakan Varank'tan Akşener'e tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

BAKAN VARANK'TAN AKŞENER'E PROMPTERLI KAMERA TAVSİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermek için video kaydeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in prompterı takip etmek için başını sağa ve sola çevirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Akşener'in attığı tweet'i alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görüntü üzerinden İYİ Parti liderine bir tavsiyede bulunan Bakan Varank şu ifadeleri kullandı;

"Sayın @meral_aksener. Prompterlı kameralar var onlardan alırsanız metni okumak için kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız."

Bakan Varank'tan Akşener'e tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız

Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, İYİ Parti, 1453, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız - Son Dakika
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