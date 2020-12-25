Bakan Varank'tan Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe yatırım çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarına Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Küresel rekabette önünüzdeki tüm yokuşları düz edecek siyasi irade arkanızda. Gençlerimizle, gözü kara girişimcilerimizle, üretken sanayicilerimizle Türkiye'nin yeni başarı hikayesini hep birlikte yazacağız." dedi.

Bakan Varank, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de inovasyon kültürünün gelişmesi, şirketlerin ve gençlerin rotalarını inovasyonla çizmelerinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma yolunun katma değerli üretimden geçtiğini ifade eden Varank, inovasyonun da katma değerli üretimin anahtarı olduğunu söyledi.

Varank, İnovaLİG yarışmasının, oluşturduğu farkındalıkla Türkiye'nin yenilikçilik ekosistemine büyük bir katkı sunduğunu belirterek, "Bu sene ilk defa İnovaTİM İnovasyon Yarışması da düzenleniyor. Bu yılın gündemine uygun olarak pandemiyi konu edinen projeler üretildi. Dereceye girsin girmesin inovasyonun pandemiden büyük olduğunu gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bir önerim var, bu yarışmayı TEKNOFEST kapsamına alabiliriz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomideki daralmaya rağmen inovasyon ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandığına işaret eden Varank, "Şirketler yetkinliklerini artırmak için bu alanlara önemli yatırımlar yaptı. İşletmelerin birçoğu hizmet ve üretim süreçlerinde, yönetim yapılarında dijitalleşmeyi ve daha inovatif yaklaşımları benimsemiş durumda. Salgın sonrası dönemde de bu eğilimin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Zorlayıcı ama ulaşılabilir hedefler belirledik"

Varank, yenilikçiliğin küresel rekabette artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun bilinciyle Türkiye'nin inovasyon politikalarını geliştiriyoruz. Bu noktada ülkemizin önemli bir potansiyeli var. Yenilikçilik ruhuna sahip genç ve dinamik nüfusumuz en önemli avantajımız. Güçlü sanayi altyapımız değişimlere hızla adapte olabiliyor. Her geçen gün gelişen girişimcilik ve Ar-Ge ekosistemimizin pozitif etkileri hızlanarak artıyor. Üretkenliğimizi, teknolojik ilerlememizi ve inovasyon becerilerimizi hedeflerimizle uyumlu şekilde yukarı taşımanın derdindeyiz."

Küresel rekabetçilik için 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişimcilik ve yenilikçilik alanında zorlayıcı ama ulaşılabilir hedefler ortaya koyduklarını belirten Varank, bu kapsamdaki hedefleri anlattı.

Varank, somut adımlar ve kritik projeler de belirlediklerine dikkati çekerek, bu kapsamda devreye alınan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı"na değindi.

Makine sektöründen başladıkları programla pek çok yüksek teknolojili ürünün yerli olarak üretileceğini vurgulayan Varank, "Bu üretimler sayesinde birçok firmamızın inovasyon kabiliyeti de gelişmiş olacak. Bunun yanında inovasyonu önceleyen erken aşama girişimlerin finansmana erişimini sağlamak amacıyla girişim sermayesi fonları kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

"İhracatta inovasyonla fark yaratan firmalarımızın artmasını hedefliyoruz"

Varank, özel sektörün girişimcilere yatırım yapması gerektiğinin altını çizerek, inovasyon ekosisteminin nitelikli insan kaynağına sahip olması için gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

KOBİ'lerin dijitalleşmesini hızlandırmak ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirmek için TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajanslarıyla önemli destek mekanizmalarının bulunduğunu belirten Varank, "Nihai hedefimiz küresel ölçekte rekabet edebilen, ihracatta inovasyonla fark yaratan firmalarımızın sayısını artırmak." dedi.

Varank, son dönemde yenilikçiliği destekleyen mekanizma ve altyapıları güçlendirmelerine rağmen işletmelerin hala küçük bir kısmının inovatif yönetimlere sahip olduğunu ifade ederek, "Bunu aşmanın yolu Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünü geliştirmekten geçiyor." diye konuştu.

İnovaLİG gibi etkinliklerin inovasyon farkındalığını artırmada önemli rol oynadığını vurgulayan Varank, İnovaLİG'de liderliğe giden yolun Türkiye'nin Ar-Ge ve yenilikçilik ekosisteminin katkısıyla açıldığını görmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

- "Yenilikçi işlerde bakanlık destekleri arkalarında"

Varank, bu yıl ve geçen senelerde ödül alan firmaların önemli bir kısmının Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip olduğuna işaret ederek önemli sayıda teknopark firmasının da ödül aldığını, bakanlığın yatırım teşvikleri, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı desteklerinden faydalandığını söyledi. Varank, geçmişte ödül alan ve bakanlıkça desteklenen yenilikçi projelerden örnekler verdi.

Otomotivden robotiğe, gıdadan sağlığa kadar farklı alanlarda birçok İnovaLİG şampiyonunun yenilikçi işlerinde bakanlık desteğini arkalarında gördüğünü belirten Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin böyle güzel işler doğurması, ne kadar doğru adımlar attığımızı bir kez daha gösteriyor. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı bu ekosistemin doğurduğu yenilikçi firmalarımızla kazanacağız. Bugün burada KOBİ'lerin yanında büyük işletmeler de ödül alacak. Büyük işletmelerimizin inovasyona yaptıkları bir birimlik yatırımın on misli sonuçlar doğurduğunu gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin adını tüm kıtalara yazdıran bu firmalarımızın inovasyonda oynadıkları öncü rol bizim için çok kıymetli. Bu yüzden bu firmalarımızın daha fazla işletmemize ilham olmasını temenni ediyorum."

Varank, gençlere icat çıkarması ve yeni fikirlerin peşinden gitmesi çağrısında bulunarak, desteklerle yanlarında olacaklarını dile getirdi.

İş insanlarından da Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe yatırım yapmalarını isteyen Mustafa Varank, "Küresel rekabette önünüzdeki tüm yokuşları düz edecek siyasi irade arkanızda. Gençlerimizle, gözü kara girişimcilerimizle, üretken sanayicilerimizle Türkiye'nin yeni başarı hikayesini hep birlikte yazacağız." diye konuştu.