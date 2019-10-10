Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan, BMC'nin Pınarbaşı tesislerine ziyaret
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'tan, BMC'nin Pınarbaşı tesislerine ziyaret

Bakan Varank'tan, BMC'nin Pınarbaşı tesislerine ziyaret

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC'nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon'u test etti.

Bakan Varank'tan, BMC'nin Pınarbaşı tesislerine ziyaret, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC'nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon'u test etti.

Mustafa Varank, Amazon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi
Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Harekatla birlikte dolar yükselişe geçti! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:20:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'tan, BMC'nin Pınarbaşı tesislerine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]