Bakan Varank'tan, BMC'nin Pınarbaşı tesislerine ziyaret
2 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC'nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon'u test etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC'nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon'u test etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:11
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