Bakan Varank'tan CHP'li belediyelere kar eleştirisi: "Bu işler kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin ve dirayetli bir yönetim bekler" - Son Dakika

Bakan Varank'tan CHP'li belediyelere kar eleştirisi: "Bu işler kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin ve dirayetli bir yönetim bekler"

"(Otomotiv Sektöründe) 5 kıtada 200 ülkeye ihracat yapıyoruz"

"2020 yılını pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı ön görüyoruz"

"Sanayicilerimiz pandemi döneminde ustalıklarını adeta tescillediler"

KOCAELİ - Kocaeli'de konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı CHP'li büyükşehir belediyelerinin karla mücadelede yetersiz kaldığını ifade ederek, "Biliyorsunuz, bazıları kayak tatilini çok seviyor. Bu işler kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin ve dirayetli bir yönetim bekler" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de, Başiskele Belediyesi'nin hizmet araçlarının tanıtım programına katıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi' nde düzenlenen programda, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, en az 10 yıllık araç ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Kocaeli'nn sanayinin ve teknolojinin başkenti olduğunu ifade etti.

"5 kıtada 200 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Türkiye çok güçlü bir otomotiv üreticisi konumunda. Bakınız otomotiv sektörü 2020 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, 25 milyar doların üzerinde bir rakamla yine ihracatımızda öncü oldu. 5 kıtada 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. 200 binin üzerinde çalışan bu sektörden evine ekmek götürüyor. Gerçekten muazzam bir üretim ve inovasyon ekosisteminden bahsediyoruz. Tabi otomotiv sektöründe yapılan yatırımlar sanayinin diğer alanları için de gelişim ve ilerleme fırsatları sunuyor. Tedarikçileri besliyor, büyütüyor, yeni oyuncuları ekosisteme kazandırıyor. Bu anlamda Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gücünün, dünyanın her yanından yatırımcılar için bir fırsat kapısı olduğunun ben tekrar altını çizmek istiyorum" dedi.

"Bu işler kar romantizmi yaşamaya benzemez"

CHP'li büyükşehir belediyelerinin karla mücadelede sınıfta kadığını ifade ederek, "Tüm imkanları elinde olan bazı CHPli büyükşehir belediyelerinin, şu son günlerde yaşanan kar yağışında nasıl sınıfta kaldıklarını ibretle izliyoruz. Belediyelerin yetersiz kaldığı yerde karayolları ekiplerimiz canla başla mücadele ediyor. Biliyorsunuz, bazıları kayak tatilini çok seviyor. Bu işler kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin ve dirayetli bir yönetim bekler. Tuzlukla kar tuzlaması yaparsanız elbette netice alamazsınız. Ben burada hem büyükşehir belediye başkanımıza hem ilçe belediye başkanımıza sordum, Kocaeli'nde bir sıkıntı yaşanmadı. Hamdolsun AK Partili belediyeler 24 saat hizmette" diye konuştu.

"Sanayicilerimiz pandemi döneminde ustalıklarını adeta tescillediler"

Pandemi sürecinde Türkiye'de sanayi üretiminin devam ettiğini kaydeden Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetimizin öncelikli gündemi her zaman olduğu gibi milletimizin refahını artırmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak. Bu gündem doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde uyguladığımız dengeli ve koordineli politikalarla Türkiye'yi pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Tüm imkanlarımızı seferber ederek pandeminin çalışanlarımız ve işletmeler üzerindeki etkisini asgari düzeyde tutmaya gayret ettik. Elbette otomotiv ana ve yan sanayisinin de sunduğumuz desteklerden azami fayda sağlamasına özen gösterdik. Usta kaptan dalgalı denizde belli olur. Sanayicilerimiz pandemi döneminde ustalıklarını adeta tescillediler. Uluslararası tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara rağmen üreticilerimiz yurt içi ve yurt dışı taahhütlerini eksiksiz yerine getirdiler" şeklinde konuştu.

"2020 yılını pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı ön görüyoruz"

2020 yılının ilk 11 ayında yatırım talebi salgına rağmen, geçen seneye oranla yüzde 30 artış gösterdiği belirten Varank, "Yakın zamanda açıklanan Kasım ayı sanayi üretim verisi de yılın son çeyreğinde güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Yüzyılın en büyük sağlık ve ekonomi krizinin yaşandığı 2020 yılını pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı ön görüyoruz. OSB'lerdeki elektrik tüketim verileri ve tüketici talebine ilişkin öncü göstergeler, 2021 yılına da güçlü başladığımızın sinyallerini veriyor. Yoğun aşılamayla pandeminin etkilerini geride bırakarak, 2021 yılında Türkiye'nin rotasını üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tüm modlarda üretilen araçlarda yerlilik oranını yüzde 75'e çıkartmak istiyoruz"

Otomotiv sektöründe Türkiye'nin iddialı hedeflerinin olduğunu belirten Bakan Varank, "Konu otomotiv olunca, Türkiye'nin Otomobili ile bağlantılı olarak inşa etmekte olduğumuz yeni nesil mobil araçlar ekosistemine değinmeden geçmek olmaz. Sektörle sıkı iş birliği içinde hazırladığımız, yakında yayınlayacağımız 'mobilite araç ve teknolojileri yol haritası'nda sektörümüze kendimize somut ve iddialı hedefler koyduk. Bunların birkaçına kısaca değinmek istiyorum. Tüm modlarda üretilen araçlarda; yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan, gemilere yerlilik oranlarını yüzde 75'e çıkartmak istiyoruz. 2030 yılında; elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Batarya modül, paketleme ve hücre yatırımlarıyla, ülkemizi batarya Üretim Merkezlerinden biri yapmak istiyoruz" dedi.

"Araç yazılımları geliştirip, ihracatını yapan ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz"

"Alt teknolojilerin geliştirilmesi de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir başka husus" diye belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sektörün geleceğini; yazılım ve yapay zeka teknolojileri belirleyecek. Türkiye bu fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilecek entelektüel sermayeye sahip. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Belirttiğim gibi yakın zamanda yol haritamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette bu gelişmelerden Türkiye'de yerleşik tüm markalar faydalanacak, bu ekosistem içinde üretim yapmakla uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artıracaklarından biz eminiz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Varank, hafriyat kamyonunu sürdü

Bakan Varank, konuşmasının ardından Başiskele Belediyesi tarafından hizmete alınan bir hafriyat kamyonunun direksiyonuna geçerek, test sürüşü yaptı.