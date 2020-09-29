Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e "300 fabrika" yanıtı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e "300 fabrika" yanıtı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te 300 fabrikanın resmi açılışının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yönelttiği "Listede lokanta, eczane ve market bile var." şeklindeki eleştirilere, sosyal medya hesabından paylaştığı verilerle yanıt verdi.

Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te 300 fabrikanın resmi açılışının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yönelttiği "Listede lokanta, eczane ve market bile var." şeklindeki eleştirilere, sosyal medya hesabından paylaştığı verilerle yanıt verdi.

Gaziantep'te geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 300 üretim tesisinin resmi açılışına ilişkin CHP'li Özel'in "Listede lokanta, eczane ve market bile var." ve "İstihdam her gün düşüyor. Fabrikalar açılsa düşer mi?" eleştirilerileri üzerine Bakan Varank, sosyal medyadan, resmi açılışı gerçekleştirilen 3 üretim tesisine ve Gaziantep'in istihdam verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Varank, Twitter hesabından, söz konusu tesislere ilişkin "Lokanta, eczane ve market dediğiniz o 3 yatırım burada. Yalnızca bu 3 tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon lira yatırım ve 444 istihdam var. Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın paylaşımına göre ayrıca, Gaziantep'te Haziran 2016'da 338 bin 199 olan istihdam sayısı, Haziran 2020'de 408 bin 866'ya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Gaziantep, Market, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e '300 fabrika' yanıtı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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