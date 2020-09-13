Bakan Varank'tan Covid-19 tedavisinde kullanılan ilacın üretildiği fabrikaya ziyaret - Son Dakika

Bakan Varank'tan Covid-19 tedavisinde kullanılan ilacın üretildiği fabrikaya ziyaret

- Bakan Varank'tan Covid-19 tedavisinde kullanılan ilacın üretildiği fabrikaya ziyaret Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid 19'a karşı çok kısa bir sürede yerli imkanlarla sıfırdan sentezlenen ve tedavide kullanılmaya başlanan ilacın üretildiği fabrikayı ziyaret etti.

Bakan Varank'tan Covid-19 tedavisinde kullanılan ilacın üretildiği fabrikaya ziyaret, System.String[]

- Bakan Varank'tan Covid-19 tedavisinde kullanılan ilacın üretildiği fabrikaya ziyaret

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid 19'a karşı çok kısa bir sürede yerli imkanlarla sıfırdan sentezlenen ve tedavide kullanılmaya başlanan ilacın üretildiği fabrikayı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Covid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın sıfırdan yerli sentezi Favicovir Haziran ayında üretime hazır hale geldi.

Medipol Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Atabay İlaç'tan Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından sentezlenen ilaç, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hekimlerimizin Covid-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı" açıklaması ile duyuruldu.

Atabay İlaç ve Kimya'ya ziyaret

İlacın ilk numunesi Haziran ayında kendisine sunulan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yürütülen faaliyetleri yerinde görmek amacıyla Favicovir'in üretildiği Atabay Kimya'ın Gebze'deki fabrikasını ziyaret etti. Varank'a ziyaretinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Atabay Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Atabay Taşkent ile Fabrika Direktörü Şahin Gürsel eşlik etti.

Yılda 4 bin ton parasetamol

Burada yapılan sunumda, Favicovir'den 250 bin kutu üretilerek Sağlık Bakanlığı'na teslim edildiği ifade edilirken; fabrikada, ateş düşürücü olarak bilinen parasetamolün de üretildiği kaydedildi. Fabrikada yıllık 4 bin ton parasetamol üretildiği, bunun yüzde 80'lik bölümünün ihraç edildiği bilgisini alan Bakan Varank, duyduğu memnuniyeti yetkililere iletti.

"Star" öğrencileriyle buluşma

Varank, Covid-19'a karşı mücadele eden akademisyenlerin talebi üzerine kendi talimatıyla TÜBİTAK tarafından başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programından kabul alan 10 öğrenciyle Atabay İlaç'ta karşılaştı. Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alan gençlerle sohbet eden Varank, fabrikanın Ar-Ge Laboratuvarı, Antiviral İlaç Ham Maddesi, Parasetamol Ham Maddesi ve Biyoteknoloji Pilot tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Varank, şunları söyledi:

"Atabay İlaç, Covid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir etken maddeli ilacın üretilmesiyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Tesislerini ziyaret ettik. Atabay İlaç, Favicovir ismiyle bunu ruhsatlandırdı. Covid-19 tedavisiyle ilgili halihazırda dünyada uygulanan birkaç metot var. Favipiravir etken maddesi de bu hastalığın tedavisinde çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Biz bu ilacı Japonya ve Çin'den ithal ediyorduk. Covid-19 Türkiye Platformu'nda aşı geliştirme çalışmaları yapılırken bu ilacın Türkiye'de sıfırdan sentezlenmesi yani etken maddesinin ithalatına ihtiyaç duymadan sentezlenmesi gündeme gelmişti. Mustafa Güzel hocamız, Zeynep Hanım ile bu ilacı sıfırdan sentezleyerek üretebileceklerini söylediler. Bilim insanlarımızın büyük gayretiyle bu ilaç sıfırdan sentezlendi. İlaç haline getirildi, Sağlık Bakanlığımız ruhsatlandırdı. Şu anda bu ilaç tüm Türkiye'de hastalarımıza veriliyor."

Yeni projeler yolda

Bakan Varank, Atabay İlaç'ın üzerinde çalıştığı farklı projelerinin de olduğunu belirterek, "Burada şahit olduklarımız gurur verici. Biraz önce genç bilim insanlarıyla, lisans seviyesinde olan öğrencilerle birlikteydik. Bu gençler STAR burslarından faydalanıyor ve bunun gibi projelerde yer alıyorlar. Atabay İlaç'ın Mustafa Hoca ile çalıştığı farklı projeler var. Sıfırdan sentezlemek istedikleri başka projeler var. Hepsinin takibini Covid-19 Türkiye Platformu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yapıyoruz" dedi.

İlaç sektörünün tüm dünyada önemli olduğuna dikkat çeken Varank, "Bu tesiste biyoteknolojik ilaçlar da üretiliyor. Atabay İlaç, ilaç ham maddesi konusunda uzun yıllardır faaliyette olan bir firmamız. İlaç endüstrisinin savunma sanayisi kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu endüstriyi stratejik olarak destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimize ilişkin görüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle TÜBİTAK MAM, Atabay İlaç ile beraber birkaç projeyi aynı anda yürütüyor. Biyoteknolojik ve bitkisel temelli ilaç projeleri bunlardan birkaçı. Akademiyle beraber çalıştıkları, bu işe önayak oldukları için Zeynep Hanım'a teşekkür ediyorum. Hatta bizim bursla destekleyemediğimiz öğrencilerimizi de onlar bizzat desteklediler. Ortaya da böyle vatandaşlarımıza şifa olacak ilaçlar çıktı. Beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki en kaliteli parasetamol

Atabay İlaç'ın, dünyada en kaliteli parasetamol üreticilerinden biri olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Varank, şunları söyledi:

"Atabay İlaç, 82 yıllık bir firma. 50 yıllık ekipleri var. Uzun süredir çalışan hocalarımız var. Atabay İlaç'ın en önemli özelliklerinden biri de dünyada en kaliteli parasetamol üreticilerinden bir tanesi olması. Ürettikleri kapasitenin yüzde 70-80'ini ihraç ediyorlar. Ham madde ile ilaç endüstrisinde söz sahibi olmak, yurt dışına bağımlı olmamak da önemli. Atabay İlaç bu konularda oldukça kabiliyetli. Birçok ilacın ham maddesini kendisi üretebiliyor, parasetamolde de dünyada söz sahibi firmalardan bir tanesi."

"En kaliteli şekilde sentezledik"

Atabay İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Atabay Taşkent, desteği nedeniyle Bakan Varank'a teşekkür ederek, "Favipiravir ham maddesinin çalışmasına aslında 2014 yılında başladık. TÜBİTAK desteği, Mustafa Hocamız ile iş birliği içinde ilacı en hızlı ve en kaliteli şekilde sentezledik ve piyasaya sunduk. Ruhsatlandırma aşamasını başarıyla tamamladık. Şimdiye kadar 250 bini aşkın kutuyu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Devletimiz; Halk Sağlığı, hastaneler üzerinden ilacı halkımıza sunuyor" dedi.

"Dünyaya ihraç ediyoruz"

Firmanın 50 yıllık çalışanı ve aynı zamanda Atabay Kimya Fabrika Direktörü Şahin Gürsel, 1970 yılından bu yana ilaç ham maddesi sentezlediklerini belirterek "Parasetamol, lider bir ham maddemiz. Senede 4 bin ton ham madde üreterek bütün dünyaya ihraç ediyoruz. Şu anda da antiviral oseltamivir ve Favipiravir üretiyoruz. Bakanımızın bizi ziyaretinden çok memnun olduk. Bu bizim motivasyonumuzu arttıracak" diye konuştu.

Mustafa Varank, Koronavirüs, Bakan, İlaç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 11:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Varank'tan Covid-19 tedavisinde kullanılan ilacın üretildiği fabrikaya ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'la uçacak Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Yunan askeri sınırı geçmek isteyen 8 yaşındaki kız çocuğunu plastik mermiyle vurdu Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı Kedi saldırısından kurtardığı kargayı çocuğu gibi gören esnaf: Besledik ama gözümüzü oymadı Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü Hamile olduğunu gizleyen kadın hastane tuvaletinde doğum yapıp bebeğini çöpe attı Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı Çankırı Çerkeş'te dolu yağdı! Her yer bembeyaz oldu Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü
Fatih Terim'den Belhanda için ayrılık sinyali: 5 Ekim'e kadar her şey olabilir Fatih Terim'den Belhanda için ayrılık sinyali: 5 Ekim'e kadar her şey olabilir         
00:05
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı         
23:39
Elazığ milletvekilinden depremzedelerin Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında         
23:33
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın Lille'e transferi resmiyet kazandı Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın Lille'e transferi resmiyet kazandı         
22:07
Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarparak hurdaya döndü: 7 yaralı Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarparak hurdaya döndü: 7 yaralı         
21:56
Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı         
21:51
Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor         
21:29
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı         
19:05
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak         
18:48
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek         
15:49
Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi         
15:42
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Merakına yenilip satılık salıncağa oturunca soluğu yerde aldı! O anlar kameraya böyle yansıdı Merakına yenilip satılık salıncağa oturunca soluğu yerde aldı! O anlar kameraya böyle yansıdı         
09:20
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 11:12:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank'tan Covid-19 tedavisinde kullanılan ilacın üretildiği fabrikaya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei