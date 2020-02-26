Bakan Varank'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için fotoğraflı doğum günü kutlaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için fotoğraflı doğum günü kutlaması Açıklaması - Son Dakika

Bakan Varank'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için fotoğraflı doğum günü kutlaması Açıklaması

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, özel bir fotoğraf eşliğinde "Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz.

Bakan Varank'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için fotoğraflı doğum günü kutlaması Açıklaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, özel bir fotoğraf eşliğinde "Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz." ifadesiyle kutladı.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından 5 yıl önce çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının açtığı "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" isimli etikete de mesajında yer veren Varank, "Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

O fotoğrafın hikayesi

Varank'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın öyküsü 5 yıl öncesine uzanıyor. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı G-20 Liderler Zirvesi'nde yoğun temaslar nedeniyle saatlerce ayakta kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu fotoğrafta, o dönem danışmanlığını yapan Bakan Varank ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulunuyor. Karede, Erdoğan, Varank'ın omzuna yaslanmış şekilde notları okurken görülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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